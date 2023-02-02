「他心情不好就揍我」！一個記滿3大過少年：若能唸書我也不想惹事

▲少年很早就下定決心，只要有能力，就要離開父親身邊。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／千宗湖／今周刊

儘管，我有著多年青少年輔導的經驗，也見過各式各樣被稱作「問題少年」的孩子；在路上，若偶然瞥見幾位染著滿頭金髮、嘴裡刁著煙、身上刺龍刺鳳，蹲坐在地上，嘴裡說著粗俗髒話的青少年，我仍會感到有些懼怕。正確來說，我對於他們的眼神中流露出來的輕蔑與敵意，感到不安。

這些半大不大的孩子，他們的打扮與舉止，正試圖吸引旁人的目光；但他們的眼神，卻正在告訴你：「離我遠一點」或「別惹我」。這正是所謂「不良少年」給人的感覺。我的內心不寒而慄。每當這感覺湧現時，我總會提醒自己，每一個孩子身上都有著傷痛的故事，不為人知，需要被聽懂、被理解。

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印象中，有個在學校因到處惹事而被記滿三大過，面臨休學處分的孩子，他在和我談話時，不經意地說出了：「如果可以好好唸書，我也不想惹事呀！」

這句話，令我有些意外。因為，每次與這孩子會談時，他總是流露出冷漠的神情，對我的關心與提問，不理不睬。有時候，還會顯得過度老陳地反問我：「這一次又要聊什麼了？」但那句話，卻著實讓我楞了一下。

一般大人大概會說：「那麼，你就像其他同學一樣，好好唸書不就行了，幹麻非得闖一堆禍呢？」這類的說教，他聽過太多次，早就麻痺了。如果這些道德勸說，能讓他覺悟並痛改前非，他早就醒了。然而，他為什麼仍要渾渾噩噩地度日呢？就是因為醒著太痛苦，又沒辦法像一般孩子一樣，踏踏實實地生活著，唸書、補習、社團、友誼、愛情……什麼的，只好沉淪在自我破壞的世界中，甚至，遊走犯罪邊緣。

沒錯，只差一點點，他就踩到犯罪的紅線。

他在網路遊戲中遇到一群戰友，其之一人告訴他快速賺錢的門路，慫恿他一起去當車手。本來都講好了，但那天他因為睡過頭沒有前往，而其他車手被早已跟監多時的警察一舉查獲。他們大多是未成年、逃家或輟學的青少年。

這孩子的父母離婚得早，母親在他很小的時候就帶著弟弟離家，他與從事送貨的父親同住。父親工作不穩定，常常醉醺醺的回家，心情不好就對他怒吼，甚至拳腳相向。他覺得母親離開父親是對的，而自己很早就下定決心，只要有能力，要趕快離開父親身邊，他就自由了。然而，一個孩子要如何獨立生存？他得要有錢才行。也因為如此，特別容易受到金錢誘惑而被詐騙去做不法勾當。

心理學家曾對監獄裡重大刑事案件的受刑人進行訪談，發現他們或多或少都有著心理創傷，也就是，成長過程中沒有被保護與善待，而是經歷喪親、家暴、虐待、性侵、遺棄或者長期孤獨。他們無法循著一般常軌正常長大、獲得成功；為了生存，他們必須從事不法勾當，透過詐騙與拳頭，來獲得自己所需。最後的下場，就是入監服刑，證明他們就是個失敗者。

其實，打從很小的時候，他們就認為自己不好，早就是個失敗者了！然而，在他們還是個孩子時，他們要的只不過是被理解、被支持和被肯定罷了！如果，我們能夠及早辨識出這些受傷的孩子，為他們做些什麼，而不是複製傷害在他們身上，也許，社會上或監獄裡，就會少了一個壞掉的大人。

韓國少年法官千宗湖所寫的《我所遇見的少年犯》一書，也赤裸裸地揭露了這個事實，每個犯罪少年的背後，常有悲慘與不堪的成長經歷。他們難道不想和其他同學那樣，好好唸書，未來找個工作，擁有安穩光明的人生嗎？當然想！但他們做不到。事實上，他們也曾努力表現良好，但大人在他們身上早早就貼上壞小孩的負面標籤，遮蓋住那些微小的努力與進步。到最後，他們也認同這標籤上的內容，認為自己就是個天生的壞胚子。

我衷心期待，所有的家長或老師，都能閱讀《我所遇見的少年犯》這本書。在一個又一個令人心疼與鼻酸的案例中，身自地檢討身為大人的我們，是如何把這些不幸的孩子推往犯罪路上。當然，只要你願意改變看待他們的眼光，你也可以成為這些孩子的貴人。

推薦文撰寫人：陳志恆

諮商心理師、作家，為長期與青少年孩子工作的心理助人者，目前為臺灣NLP學會副理事長。著有《脫癮而出不迷網》《正向聚焦》《擁抱刺蝟孩子》《受傷的孩子和壞掉的大人》、《叛逆有理、獨立無罪》、《此人進廠維修中》等書。

作者簡介_千宗湖

1965年於釜山出生，畢業釜山大學法學院。1994年通過司法考試，1997年被任命為釜山地方法院法官。取得釜山大學法學院碩士學位、博士結業，並於日本京都進行海外研習。曾服務於釜山高等法院、昌原地方法院、釜山家庭法院，現為釜山地方法院法官。曾被環境財團選拔為「2014年讓世界發光的人」，2015年第一回「大韓民國法院日」被表彰為大法院長，2017年獲得韓國犯罪防止財團的實踐功勞獎，2017年成為第一位獲得「梁山法律文化獎」的現職法官。

本文摘自聯經出版公司出版《我所遇見的少年犯》

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