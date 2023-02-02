賓士GLC63阿里山公路狂飆！車輪操到變「風火輪」　男喊：發爐了

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

一輛GLC63賓士車日前晚間與另輛車在嘉義台18線阿里山公路競速，不料賓士車停下後，車輛的前輪碟煞整塊變紅，還冒出熊熊烈火，有名男子還開心喊「發爐了」。對此，警方表示，將查調車號，通知涉案駕駛到案說明，全案將依道路交通管理處罰條例相關違規開罰。

▲賓士車阿里山公路狂飆，車輪竟冒出熊熊烈火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

有民眾將阿里山公路上賓士車競速的影片貼在「記者爆料網」，只見畫面中，新車要價約500萬起的GLC63賓士車，在彎曲的山路高速疾馳，還不停有跨越雙黃線、逆向等違規行為，場面險象環生。賓士車停下後，車輛的前輪碟煞竟冒出白煙與烈火，幾名當事人見狀，還有心情開玩笑說「發爐了」、「太扯了」，甚至有人表示「沒事，正常操作」。

警方表示， 日前有民眾po網反映，2輛白色自小客車在嘉義縣番路鄉台18線40公里下山方向沿線違規，有跨越雙黃線、逆向、競速等危險行為，將追查涉案車主並通知到案說明，全案除了依道路交通管理處罰條例相關違規開罰外，是否涉及刑法公共危險罪部分，將通知駕駛人到案釐清後偵辦。

中埔分局呼籲，危險駕車行為觸犯「道路交通管理處罰條例」，最高可處新台幣2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；若發生事故，可對肇事者吊銷駕駛執照，駕駛人在山區道路跨越雙黃線及競速等違規行為，很容易造成重大交通事故發生，也危及其他用路人的安全，請各位駕駛人行車時遵守交通規則，避免害人害己，警方也會嚴格執法，還給民眾安全的交通環境。