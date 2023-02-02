留任農委會主委遭諷地雷內閣　陳吉仲臉書談施政「避談蛋價」

▲農委會主委陳吉仲在臉書暢談未來施政重點。（圖／記者楊惠琪攝）。

記者楊惠琪／台北報導

行政院長陳建仁「溫暖堅韌」新內閣啟動，改組前被優先點名下台的農委會主委陳吉仲卻留任，連日引發外界質疑聲浪不斷，遭諷是「地雷內閣」。陳吉仲昨晚（1日）在臉書暢談未來任期要打造「韌性農業」的施政目標，強調要照顧每一位農漁民和消費者，但對於如何穩定蛋價則隻字未提，也引發網友抨擊。

陳吉仲任內爭議不斷，包括面對中國對台灣農漁產品祭出禁令，一貫態度強硬反嗆對岸；從去年初就開始的缺蛋危機，以及蛋價居高不下；農業災損補貼遭審計部點名有濫發情形；還有跟教育部聯手推動的「班班吃石斑」也因石斑魚供應量能不足跳票，選前就被點名下台，此次留任，連日批評聲浪不斷。

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陳吉仲昨晚在臉書貼文「2023年農業施政重點」，以打造「韌性農業」照顧每一位農漁民和消費者為題，洋洋灑灑25頁簡報，暢談「輸中食品受阻產銷調節措施」、「中國以外市場之開擴」、「建置全國冷鏈物流及加工」、「產銷履歷及學校午餐」、「食農教育全面推動」，以及「提高畜產自給率，解決負面環境及循環到位」等22項政策。

陳吉仲在臉書指出，長期以來，農漁民要承擔天然災害與市場波動的風險，再加上近年極端氣候加劇、COVID-19疫情與烏俄戰爭等重大世界局勢的改變，更加重農業所面臨的挑戰，新的一年要與農漁民及消費者站在一起，以「韌性農業」為目標，打造能讓農民安心生產、消費者安心消費的農業環境。

不過，面對外界最關注、從去年初就開始延燒的蛋價風暴，陳吉仲在簡報中只提到會因應氣候變遷、動物疫病發生，提高雞蛋、雞肉等畜產自給率，目標達100%，但對於雞蛋價格則隻字未提。也引發網友批評，「雞蛋、雞蛋、雞蛋，我要便宜的雞蛋」、「請問平民吃的雞蛋價格？」、「雞蛋的價格要了解，問題很多喔」。