傳薛瑞元、陳吉仲留任　王鴻薇點出兩人爭議：這樣適任嗎？

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

準行政院長陳建仁的內閣團隊成員陸續被媒體公布，傳出衛福部長薛瑞元與農委會主委陳吉仲將留任。對此，國民黨立委王鴻薇今（28日）表示，薛瑞元充滿政治性爭議，又嗆聲在野黨立委，這樣適任嗎？而陳吉仲對台灣農漁產品無法輸陸一事束手無策，為什麼被留下來？

針對傳出薛瑞元與陳吉仲雙雙被留任，王鴻薇28日上午表示，薛瑞元是繼任前衛福部長陳時中，但說話卻充滿政治性爭議，不僅在台北市長選舉時，幾乎是陳時中的發言人，還嗆鴻海創辦人郭台銘是BNT疫苗的業務代表，甚至在立法院反質詢、嗆聲在野黨立委，原傳出要離任，現在又被留任，難道陳建仁認為薛瑞元的上述表現適任嗎？

王鴻薇也說，陳吉仲爭議非常多，任農委會主委時間非常長，但看的到的建樹不多，反而爭議不斷，包含萊豬進口；而很多農漁民因為中國大陸設下很多關卡，無法讓台灣的農漁產品進口，但卻看到陳吉仲似乎束手無策，本來還說要推銷農產品，如今看起來也毫無成效，這樣為什麼被留下來？

陳建仁內閣首波名單：

行政院長陳建仁（新任）

行政院副院長鄭文燦（新任）

行政院秘書長李孟諺（留任）

行政院副秘書長何佩珊（留任）

行政院發言人陳宗彥（原內政部政次）

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委鄧振中（留任）

政委羅秉成（留任）

政委黃致達（留任）

政委李永得（原文化部長）

政委吳澤成兼任工程會主委（留任）

政委吳政忠兼任國科會主委（留任）

政委龔明鑫兼任國發會主委（留任）

經濟部長王美花（留任）

勞動部長許銘春（留任）

財政部長莊翠雲（原財政部政次）

海委會主委管碧玲（立委）

僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）

原能會主委張靜文（原原能會代理主委）