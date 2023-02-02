10歲妹吃麵包「抽搐身亡」！警一查驚：店員放老鼠藥…3學生毒發

▲「第一鮮麵包店」生產有毒麵包。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東湛江徐聞縣10歲的小學生呂思思去年9月，食用校外麵包店的麵包後中毒，住院20多日後經搶救無效身亡。思思去世後，當地公安查明死因為氟乙酰胺類殺鼠藥中毒死亡。目前，生產商在內的8人因涉嫌過失犯罪被刑拘。近日，徐聞市監局回應，涉事麵包生產、銷售商已關停。

據《紅星新聞》報導，近日，孩子父親在微博上發文，《10歲女兒吃含毒鼠強麵包中毒死亡，誰該對我女兒死亡負責》。

父親寫道，「我10歲女兒呂思思，是廣東徐聞縣徐城鎮第二小學五年級二班的學生。9月20日早上，我女兒上學時在學校門口一家燕塘牛奶店裡購買一個含有毒鼠強的麵包帶回教室吃後中毒昏迷，送醫院搶救22天后不幸離開人世，還給我留下了20多萬元的醫療欠費。」

他回憶，「2022年9月20日早上6時許，我開電動自行車送女兒呂思思去上學。女兒在學校門口一家名為『燕塘牛奶』的小店裡購買了一瓶牛奶和一個麵包，沒有馬上吃而是放進書包帶進了學校。」

之後，他指出，「當天上午9時37分，女兒班主任（台稱：班導師）左經綸老師給我妻子陳麗香的微信發來語音，說呂思思肚子疼痛，叫我們趕快來學校把呂思思帶回家。」

父親進一步說，「10分鐘後，我開電動自行車趕到學校。當我趕到女兒教室時，看到我的女兒居然躺在冰冷的地板上，身體在抽搐且口吐白沫。女兒看到我時，已經無法說話，只是眼睛在不停地流淚。早上購買的牛奶和麵包還沒吃完，放在桌子上。學校多位領導和老師均站在旁邊圍觀，但沒有一個人幫忙打120急救電話。」

▲孩子屍檢報告。（圖／翻攝自紅星新聞）

他氣憤稱，「教室內空氣較差，我把女兒抱到走廊上，叫旁邊的老師和學校領導幫忙打電話給120。但此時圍觀的學校領導和老師仍然沒人幫忙給120打電話。上午9時50分，我站在教室的走廊上親自給120打了第一個電話。為了讓救護車盡快趕到，我9時57分再次打電話給120。」

隨後，徐聞縣第二人民醫院的救護車趕到學校，把孩子送醫搶救。由於情況危急，當天晚上7時許孩子被緊急轉送到位於湛江市區的廣東醫科大學附屬醫院搶救。

父親指出，「我女兒呂思思20日早上購買的一瓶牛奶和一個麵包，牛奶還沒喝完麵包也只吃了少部分就出事了。我女兒被送到徐聞縣第二人民醫院後，我打電話叫學校的老師把我女兒吃剩的麵包和牛奶送到醫院來。當天上午，徐聞縣疾控中心兩名工作人員到醫院取走剩餘的牛奶和麵包去檢測。9月21日下午，湛江市疾控中心打電話告訴我妻子，我女兒呂思思吃剩的麵包裡檢測出劇毒化學品-毒鼠強。」

他進一步指出，「我女兒在廣東醫科大學附屬醫院搶救期間，徐聞縣徐城鎮第二小學六年班一位姓賴的女生也因毒鼠強中毒跟我女兒住在同一病房。據她母親反映，賴同學也是吃用了在學校附近購買的麵包後引起中毒的，後經檢測其吃用的麵包中也含有毒鼠強。幸運的是，該同學後來康復回家。此外，徐聞縣城南中學（現改為徐聞縣第五中學）初三年級一名姓梁的男同學也因吃街頭麵包店裡購買的麵包出現中毒，跟我女兒同期在廣東醫科大學附屬醫院搶救。梁同學的父母告訴我們，經過相關機構檢測，梁同學購買的麵包（該店名叫「第一鮮麵包店」，我女兒出事當天購買的有毒麵包也是該店生產的）也含有毒鼠強。不幸的是，聽說梁同學後來病情加重被送到廣州去搶救……。」

父親悲傷表示，「2022年10月11日，在醫院被折磨了22天後我女兒在萬分的痛苦中離開了人世，離開了她才待了10年的這個冰冷的世界。」另外，他控訴，「我女兒呂思思去世後，在我們拒絕簽名同意的情況下，10月26日法醫對我女兒的遺體進行了解剖，再給我們滴血的心增加了一道不堪回首的傷痛。」

報導指出，徐聞縣人民檢察院已依法將8名涉嫌投放危險物質的犯罪嫌疑人逮捕歸案。據父親透露，負責偵辦案件的員警告知，經初步檢查麵包房的食品加工人員因發現店內有鼠患，購買老鼠藥放置在店內，並懷疑老鼠將老鼠藥帶入麵粉中，麵包製作人在不知情的情況下用相關麵粉製作麵包並發到市面上販售。據了解，購買這一批麵包的部分顧客均出現腹瀉等食物中毒的情況。不過，父親則認為，麵包在生產過程中並無全程監控，不排除有人故意在供消費者食用的麵包內放置老鼠藥毒害他人。

對此，徐聞縣公安局相關辦案人員回應，案件目前仍在進一步調查之中，但具體案情不方便透露。