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蔥麵包1500個30分鐘完售　台中人氣店「抵制代購」遭負評攻擊

▲▼1500個蔥麵包40分完售 店家抵制代購「遭洗負評」。（圖／翻攝自台中藏阿胖臉書）

▲台中人氣麵包店1500個蔥麵包30分鐘賣光，宣布抵制代購「遭負評攻擊」。（圖／翻攝自台中藏阿胖臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台中人氣蔥麵包「台中藏阿胖」每天限量販售1200至1500個蔥麵包，儘管每人限購30個，仍經常開賣30至60分鐘內全部完售，也因此吸引不少人代購轉賣，導致消費爭議不斷。對此，店家決定強硬抵制代購，只要被認出是代購業者就會拒賣，不料因此遭到網路負評洗版，讓業者相當無奈。

「台中藏阿胖」每日2點左右開賣，每天限量販售1200至1500個蔥麵包，儘管每人限購30個，經常開賣30至60分鐘內全部完售，每天都吸引大量粉絲上門，甚至有人在開店前就趕到排隊，深怕晚到就買不到麵包，也因此吸引代購業者上門轉賣賺一筆，造成消費爭議不斷。

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▲▼1500個蔥麵包40分完售 店家抵制代購「遭洗負評」。（圖／翻攝自台中藏阿胖臉書）

▲店家表示，做生意不管是什麼決策、營業方式，都會有人不滿意，甚至得罪買不到的人。（圖／翻攝自台中藏阿胖臉書）

台中藏阿胖表示，他們原本就禁止客人重複排隊購買，或是委託其他客人代為購買的，一個人最多就是只能買30個蔥麵包，但前陣子仍發現有不少代購天天上門，並且騷擾其他正在排隊的客人幫忙多買，雖然做生意要以和為貴，但為了保護客人及商譽，他們決定祭出強硬措施抵制代購。

台中藏阿胖也解釋，他們覺得影響最嚴重的、最困擾的是，這些代購業者不會好好保存他們的麵包，蔥麵包當天沒有吃完，就要冷藏或冷凍，代購卻可能購買後放到隔天，再直接轉手給其他人，讓他們被誤會產品有問題，讓末端的客人拿著品質受損的麵包上門求償。

台中藏阿胖指出，未來任何代購業者上門，只要認出來都一律拒賣，且在現場騷擾其他客人幫買的人，店員看到一定會制止並拒賣，萬一有人願意幫買，會連同幫忙的人拒賣，「因為你的舉手之勞，都在助長代購，這一點請大家注意」、「我們的櫃檯非常會認人，不要懷疑櫃台都在鷹眼觀察著大家。」

▲▼1500個蔥麵包40分完售 店家抵制代購「遭洗負評」。（圖／翻攝自台中藏阿胖臉書）

▲▼1500個蔥麵包40分完售 店家抵制代購「遭洗負評」。（圖／翻攝自台中藏阿胖臉書）

▲店家表示，自從發布「拒絕代購」公告，臉書及Google就遭到負評攻擊。（圖／翻攝自台中藏阿胖臉書）

業者也透露，自從他們發了「拒絕代購」的公告後，就遭受到許多網路攻擊，被留負評或各種謠言，「我們也知道，（拒絕代購）這個舉動會伴隨多少後遺症，比如由愛生恨的人增加，開始有負評、謠言及攻擊等，但做生意不管是什麼決策、營業方式，都會有人不滿意，甚至得罪買不到的，錯就錯在太多人喜歡我們的麵包，而我們無法滿足所有需求。」

業者感嘆，可能有人會覺得，每人限制買30個蔥麵包太多了，「實際上我們很多中南部人一家有7、8人，甚至更多，30個買回去經常沒幾天就吃光」、「而且台中人也非常好禮，常買東西送來送去，坦白說，幾年前沒有限購的時候，一人買一百多顆麵包是常有的事，我們祭出限購治代購，對於老顧客真的很抱歉。」
 

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