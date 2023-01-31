高雄三鳳宮「7天香油錢」溢出！警護鈔帶走　驚人鉅額曝光

▲三鳳宮香火鼎盛 。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者許力方／綜合報導

疫後時代民眾更願意走出家門，推動國旅市場復甦，尤其趁著過年期間拜拜祈福，各地香客湧現，高雄三民區三鳳宮不僅是在地信仰中心之一，更是著名的打卡熱點，香火相當鼎盛，因此從小年夜到初五累積大量香油錢，廟方擔心鉅額款項遭有心人盯上，特別請來員警幫忙，「把錢送到派出所保管」。

春節10天連假期間，中南部各大景點湧現報復性人潮，前總統馬英九初三現身高雄三鳳宮走春發紅包，加上大批信徒前往參拜祈福，並隨手捐獻香油錢、點光明燈、金紙，這些天累積下來數額驚人，多到保險箱裝不下。

因金融機構年節未營業，加上年節人力不足，廟方人員為了確保鉅額香油錢的安全，商請三民警方幫忙，大年初五協助護鈔，暫時寄放在三民派出所的槍械室，由員警24小時輪流監控，代為保管。

三鳳宮總幹事何欣諧受訪時坦言，今年春節連假達10天，油香大概比去年成長10%，初一到初八現金流量「1、2000萬元跑不掉。」30日開工第一個上班日，廟方從派出所領出現金清點，收了約700萬元現金，將現金裝進行李箱中，再由警方開巡邏車護送到銀行存放，完成春節「香油錢護鈔任務」。

三鳳宮奉祀主神為中壇元帥哪吒太子，建於清康熙年間，至今已有300餘年歷史，是高雄在地著名信仰中心，是台灣規模最大的三太子廟，廟裡高掛大片紅燈籠，入夜點燈時的燈籠海蔚為壯觀，甚至被網友譽為猶如來到「神隱少女」中的絕美場景。

▼過年進香人潮湧現，三鳳宮7天累積鉅額香油錢 。（圖／記者吳奕靖攝）

