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台北貓咖啡廳「月休8天26.4K」他算時薪傻眼　鄉民抓1點：違法了

貓,喵星人（圖／達志／示意圖） 

▲貓咪咖啡廳示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著物價高漲，低薪問題成為社會關注的焦點，政府也致力於調漲基本工資。台北市一間貓咖啡廳店日前開出徵人公告，強調每天上班9小時、月休8天，薪資面議。然而，網友指出薪資未達4萬元面議屬於違法，業者才將薪資公布起薪2萬6400元，再次引起討論。

該間貓咖啡廳在IG上有破萬粉絲，日前發出徵正職的相關資訊，工作內容為清潔、照顧貓、接待客人等，每天上班9小時，薪資面議。文末，業者強調，在貓咖啡廳上班感覺很夢幻，但撸貓發呆是客人的事，事實上是雜事很多，不可能沒事就撸貓。事後，店家也發文標註起薪是2萬6400元起。

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▲▼台北貓咖啡廳「月休8天26.4K」他算時薪傻眼槓上　鄉民抓1點：違法了。（圖／翻攝PTT）

▲▼店家的徵人啟事。（圖／翻攝PTT）

▲▼台北貓咖啡廳「月休8天26.4K」他算時薪傻眼槓上　鄉民抓1點：違法了。（圖／翻攝PTT）

此外，有網友看完徵人文章後表示，每天工作9小時、每月上班22天，以2023年的基本時薪176元計算，等於3萬4848元，「這薪水還敢徵正職？重點是工作內容超多…是覺得台灣人很奴嗎？東南亞外籍的都不止這個薪水了，真可怕」。

對此，老闆也將該則留言截圖PO出表示，「用工讀的時薪算正職的薪水喔？正職有正職的福利與待遇。貓咖啡上班又沒有其他證照欸，是想多高薪啊？本來還想講更多，發現對方（上段留言者）是高中生，傻眼欸，快去讀書啦，沒水準」。

▲▼台北貓咖啡廳「月休8天26.4K」他算時薪傻眼槓上　鄉民抓1點：違法了。（圖／翻攝PTT）

▲業者回覆網友。（圖／翻攝PTT）

相關貼文被轉至PTT後，網友看完紛紛留言，「薪資面議代表要超過4萬不然就是違法」、「正職的福利待遇也沒說是啥啊」、「兩萬六我不如去乞討」、「平均一小時133…」「還有人覺得沒問題XD台灣人真的很好用」、「享勞健保，低於4萬還敢寫面議，笑死」、「台北薪水26400是要怎麼活」，也有人說，「只要應徵者願意去，那就合理啊，覺得不合理的不要應徵不就好了？」「沒問題吧~比早餐店低一點點而已」。

事後，業者也在IG發文表示，低薪不低薪的都是看店家能力與自身的能力去創造的，「我能確定的是26400是政府法定的標準，也只是我們的起薪」，認為低薪問題要去質疑政府而不是他們，「我們就是一間小咖啡廳，做著一些基本的店內打掃以及服務客人點餐，所以我開基本薪資作為起薪並無不當」。

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