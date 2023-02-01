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林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

▲林口長庚醫院與輝瑞大藥廠，締結醫藥研究聯盟

▲左為林口長庚醫院陳建宗院長、右為台灣輝瑞大藥廠葉素秋總裁。（圖／林口長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了持續創新、產出更多臨床證據、進而提供患者更佳的治療品質，林口長庚醫院與輝瑞大藥廠簽署合作備忘錄，未來將通力合作，協助解決更多的臨床問題，為病友帶來希望。雙方合作設定三階段計畫目標來推動，將密集促成醫學教育學術討論會、發展醫學研究計畫，促進產學合作等，爭取更多醫療資源與國際接軌。

▲林口長庚醫院與輝瑞大藥廠，締結醫藥研究聯盟

林口長庚醫院歷年來積極推動各項臨床試驗案，陳建宗院長1日表示「林口長庚醫院非常期待能以實務臨床經驗與業界共同結盟做為未來發展依據，以林口長庚疾病治療研究結合輝瑞大藥廠之藥物療效分析，找出實際減緩或治癒病症的解方，更貼近患者臨床需求。」

輝瑞大藥廠在台深耕60年，持續引進與國際同步的新藥之外，更致力於臨床研究，近年來更專注於「真實世界證據（Real World Evidence）」的發展，期望透過持續研發創新，帶給病人新希望。台灣輝瑞總裁葉素秋表示，與林口長庚醫院合作，雙方締結醫藥研究聯盟，開啟產學界團隊更多元的交流機會，藉此提升台灣醫療的研究量能，也期望能有效結合醫學界專業資源與本土數據，持續發展真實世界證據之相關研究，進而為傳統三期臨床試驗中無法解決問題之處找到解方。

雙方這項合作設定三階段計畫目標來推動，首先在第一階段將密集促成醫學教育學術討論會；第二階段擬發展醫學研究計畫，以奠定臨床照護與治療指引，促進產學合作；第三階段則希望藉此合作持續推動台灣臨床試驗國際化，爭取更多醫療資源與國際接軌。台灣在地臨床的研究成果有助於建立民眾用藥的正確指引，確保民眾用藥安全。特別是在癌症腫瘤，心臟慢性病領域甚或至近期影響民眾甚鉅的感染疾病，能都透過本土臨床試驗的研究去發展早期預防，早期治療的臨床方針讓台灣持續成為國際醫療的重要推手。

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