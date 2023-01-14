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Paxlovid納陸醫保破局 傳因北京砍價太狠「8534元變200元」

▲大陸中國醫藥公司進口的輝瑞奈瑪特韋片／利托那韋片（Paxlovid）新冠藥。（圖／CFP）

▲中國醫藥公司進口的輝瑞奈瑪特韋片／利托那韋片（Paxlovid）新冠藥。（圖／CFP）

文／中央社

美國自由亞洲電台（RFA）引述中國醫療界人士張寧報導，美國輝瑞藥廠生產的抗病毒藥物倍拉維未納入中國醫保，皆因北京砍價太狠，即使雙方協商過程中輝瑞曾大幅讓步，但仍無法達成協議。

報導指出，張寧告訴RFA，談判期間輝瑞（Pfizer）報價由人民幣（下同）1890元（約新台幣8534元）降至604元，但中國醫保部門砍價至200元，輝瑞代表拒絕接受。

張寧指出：「最後他們輝瑞給到的最低價差不多是604元（一盒），醫保開價是200元。一個開200元，一個是要價604元，這是最終價格。」

她說：「你看（國產藥）阿茲夫定是270元進入醫保。阿茲夫定藥跟小分子藥的成本是不一樣的啊，輝瑞生產這個藥成本其實非常高，因為它是小分子藥物。」

RFA未能證實張寧透露的訊息是否為真，不過，輝端藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）曾說，中國所提倍拉維（Paxlovid）的定價，低於輝端售予中低收入國家的價格，這才是雙方談不攏的主因。

他還說，畢竟中國是全球第2大經濟體，須支付的價格不應低於窮國如薩爾瓦多等。

據RFA報導，張寧另指出，國產阿茲夫定副作用超乎常人想像，並說小分子藥物製作技術和成本非常高，中國沒這能力研發，就連阿茲夫定臨床3期到現在還沒完成。

她說，這兩天找了1000個染疫患者做臨床試驗，根本就是臨時抱佛腳，因為之前在巴西的臨床效果不好。

阿茲夫定片是中國製的抗愛滋病用藥，去年被中國官方批准用於治療COVID-19，西安交通大學第二附屬醫院藥學部主管藥師李莎接受RFA訪問表示，服用阿茲夫定導致的不良反應很多。

她說，包括可能會造成神經系統與肝腎功能的損傷，因此不推薦妊娠期和哺乳期的婦女，以及肝腎功能嚴重受損的病患服用。

目前中國黑市喊價倍拉維每盒可高達數萬人民幣還是有錢也買不到，張寧說，倍拉維奇缺，於是民眾開始瘋搶氧氣機和免疫球蛋白。

免疫球蛋白由人體血漿中提取蛋白成分，可提高人體免疫，有上海居民透露，目前免疫球蛋白當地醫院售價數百元，黑市一劑則要價1500至5000元不等。

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