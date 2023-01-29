屏東駕駛「超速666公里」挨罰！罰單內容1.7萬人傻眼　背後真相曝

▲台灣有許多測速照相，一不小心就可能被拍到超速。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

收到這種罰單，不知道是該哭還該笑！近日一張罰單照片在網路上流傳，屏東有名駕駛駕車行經潮州時，因為超速被拍下，後來收到罰單，上方竟印著「超速666公里」，時速比高鐵還快，引起了廣泛討論，隨後也有人挖出背後真相。

臉書粉專「Andy老爹」29日分享一張罰單照片，從圖片當中可見，罰單上寫著該路段限速60公里，測速後駕駛的時速為「726公里」，一共超出速限666公里，因此挨罰1,600元。

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▼這張罰單曝光以後，引起了許多討論。（圖／翻攝臉書／Andy老爹）



傻眼的圖片引起討論，更有超過1.7萬人按讚，不少網友留言回應，「超速666公里只罰1600，佛心啊」、「話說這台超速照相機也太厲害了，這種速度還能拍的那麼清楚」、「開這麼快才1千6，划算」、「比高鐵還快」、「還好啦，又沒超音速」、「別申訴～這張留著將來給孫子看啊，說嘴一輩子了！」照片引起討論後，苗栗縣府消防局也留言笑稱，「如果我們家能這麼快就好了。」

事後經過調查，這張照片其實已在網路上流傳多年，之所以會有這張罰單，是因為郭姓駕駛2013年時超速，被測速照相機拍下來，不過因為員警操作電腦時失誤，將超速部分的數字誤植，才出現這種情況。