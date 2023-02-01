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女載通緝犯擦撞逃逸　再撞里長「全身是傷滿頭血」車上查獲毒品

▲台南市警三、五分局警網攔截圍捕，緝獲肇逃犯嫌郭女及曾姓毒品通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三、五分局警網攔截圍捕，緝獲肇逃犯嫌郭女及曾姓毒品通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

郭姓女子1日下午1時16分許，駕車搭載曾姓男毒品通緝犯，先在安南區大安街擦撞中年男子後未停車，被市警三分局警網撞見，警方尾隨攔查，郭女拒檢竄逃，在北區和緯路、公園路口撞倒侯姓女騎士，再加速逃逸，經通報攔截圍捕由三、五分局警網合力在西門路四段、和緯路攔下，起獲安非他命和K他命咖啡包。

▲台南市警三、五分局警網攔截圍捕，緝獲肇逃犯嫌郭女及曾姓毒品通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局警方指出，郭女為治安顧慮人口，1日下午1時16分許，開著白車載曾男毒品通緝犯（2022年底被台南地檢署發布通緝在案），先在安南區大安街，後照鏡擦撞到1名中年男子，當時恰被台南市警三分局安中派出所巡邏警車撞見，警方上前示意郭女停車，但郭女不從竟加速逃逸。

▲台南市警三、五分局警網攔截圍捕，緝獲肇逃犯嫌郭女及曾姓毒品通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭女一路逃竄時又在北區和緯路、公園路口撞倒侯姓女里長，侯里長頭部流血、全身擦挫傷，但意識清楚，送成大醫院就治。

安中所員警見狀通報勤務中心請線上巡邏員警協助攔截圍捕，最後於1日下午2時多與市警五分局警網，合力在西門路四段、和緯路攔下白車，並在白車上起出安非他命9包和K他命毒品咖啡包4包，31歲郭姓女子和43歲曾姓男子被當場逮捕，依涉及毒品等罪嫌帶回派出所留置調查偵辦中。

警方調查，郭女涉案的第一個車禍點是撞倒一名中年男路人，左手肘擦挫傷，第二起是撞女里長，目前還在醫院觀察，第三起是撞到1部黑車，幸無人傷亡。全案由三分局警方擴大偵辦中。

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