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大陸 大陸焦點 特派現場

國小弟寒假作業遭哥用「打火機燒」字跡全消失！網曝解方：放冰箱

男童用打火機燒弟弟的寒假作業，寫好的字跡全消失。（圖／翻攝自農民頻道微博）

▲哥哥用打火機燒弟弟的寒假作業，寫好的字跡全消失。（圖／翻攝自農民頻道微博）

圖文／CTWANT

辛苦寫完的作業要是被毀，肯定欲哭無淚！大陸湖南省長沙市有一名男童，在寒假最後一天惡整小學弟弟，竟用打火機烤寒假作業，好不容易寫好的字全都隨之消失，讓大批網友對弟弟感到心疼。

根據微博《農民頻道》報導，事情發生在1月30日，哥哥在開學前一天惡作劇，拿打火機在弟弟的作業上燒，只見火苗掠過的地方，藍色原子筆的筆跡立刻消失，變回還沒寫作業前的模樣。

作業回復還沒寫之前的樣子。（圖／翻攝自農民頻道微博）

▲作業回復還沒寫之前的樣子。（圖／翻攝自農民頻道微博）

影片曝光後，掀起熱烈討論，網友紛紛表示：「這是得有多大仇啊」、「這個哥哥好壞啊」、「這個哥哥是上天派來懲罰弟弟的吧」、「弟弟已哭暈在廁所裡」、「弟弟絕對氣哭了」、「說句心話這個哥哥有點壞啊」，也有人認為影片就是證據，「把這個影片發給老師看就可以了」、「這不就是證據麼，怕啥，直接跟老師說」。

還有網友給出解方，透露「放冰箱就會變回來」，真的有效嗎？事實上，大陸學生中流行一種筆叫做「可擦筆」，當溫度高於58度，油墨中的特殊試劑會阻止生色材料和顯色劑結合，導致字跡消失。只要溫度夠低，顯色劑就會和生色材料重新結合，讓字跡再次顯現。

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