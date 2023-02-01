美準備追加20億美元軍援　首度提供烏克蘭長程武器

▲圖為陸射小直徑炸彈。（圖／翻攝自紳寶集團網頁saab.com）

記者詹雅婷／綜合報導

美國官員1月31日透露，政府準備向烏克蘭供應總價值超過20億美元的軍事援助，將首度提供射程達150公里的長程飛彈以及其他彈藥與武器，最快本周就會正式宣布。

綜合路透等報導，美國此波最新軍援預計包括愛國者防空系統、精確制導彈藥及標槍反坦克武器，也將首次供應遠程飛彈。整個軍援計畫總價值超過20億美元，其中17.25億美元的資金將來自於「烏克蘭安全援助倡議」（USAI），可讓總統拜登直接從業界採購武器，不必動用美軍儲備。

已知這筆資金的其中一部分將用於購買射程150公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），這可使烏克蘭打擊更遠程的目標，持續推進反擊擾亂俄軍。依據介紹，陸射小直徑炸彈是結合GBU-39小直徑炸彈與M26火箭彈體，由紳寶公司（SAAB AB）與波音公司聯合製造，使用GPS導引，具有一定程度抗干擾，還能對付裝甲車。

除了陸射小直徑炸彈，USAI的資金也將用於購買更多「鷹式」（Hawk）防空系統、反無人機系統、反砲兵與空中監視雷達、通訊設備、PUMA無人機的零件，以及愛國者系統與布萊德雷戰車的備用零組件，還有大量醫療設備。

對於新一波軍援消息，白宮目前拒絕評論，軍援計畫內容及規模在總統正式簽署之前，都存在變數。自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供價值約272億美元的安全援助。