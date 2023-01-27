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社會 社會焦點 保障人權

網妹瞎掰父過世又遇車禍　他狂匯近百萬見不到本尊怒告

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲宋姓女子在交友軟體上結識1名陳姓男子，佯裝從高雄北漂到台北工作，以父親去世、車禍等各種理由騙走88萬餘元。（圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市宋姓女子透過交友軟體結識陳姓男子，2人相談甚歡，宋女見對方落入美人計，開始以遭欠薪水、車禍沒錢買藥、父親「過世」須喪葬費等理由裝可憐，陳男心疼不已，匯款22次共計82萬7000元給宋女，本以為真心可抱得美人歸，卻換宋女避而不見，才死心發現遭騙，憤而提告。士林地院審結，依詐欺取財罪判處宋女有期徒刑6月、可易科罰金。

判決指出，26歲宋女於2021年3月22日透過交友軟體認識陳男後，雙方加LINE進入天南地北聊天，宋女更稱是高雄人，隻身北漂到台北某彩券行工作，聊天過程，不時透露彩券行積欠薪水，導致房租無法繳納被迫要搬家，陳男心疼立即匯款救援。

宋女見對方落美人計食髓知味，陸續以尾牙抽中16萬元獎品需繳稅、車禍要買止痛藥、醫藥費、生活費、甚至遭陷害偷彩券須賠償不然會有前科等理由騙取陳男，最後更騙父親過世須喪葬費騙陳男，陳男為展現紳士，陸續匯款22次到宋女銀行帳戶共82萬7000元後，直到同7月11日宋女均避不見面，陳男才驚覺受騙。

法院審理時，宋女坦承以父親過世需喪葬費用陸續向陳男借82萬7000元，卻否認詐欺並強調：「是陳男本來說不用還錢，後來要說要還錢」，經調閱宋女帳戶、交易明細、戶籍資料，赫然發現其父親還存活。

法官審酌宋女正值青壯，非無謀生能力，利用陳男對其信任及惻隱之心，接續詐取金錢，雖有意與對方和解並賠償陳，但因無法一次償還調解失敗，依詐欺取財罪判處有期徒刑6月可易科罰金。

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