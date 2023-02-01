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淘帝-KY掏空3.5億人民幣　董座自首內線交易避損148萬遭起訴

▲▼淘帝-KY財務長、會計長的王冠華（最右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲淘帝-KY財務長王冠華（最右）涉內線交易案遭起訴。（資料照／記者游宗樺翻攝）

記者劉昌松／台北報導

童裝品牌「淘帝-KY」前年掏空弊案，檢調追查發現，董事長周訓財等人刻意塑造在大陸投資基金3.5億人民幣，事實上資金流向不明，為了掩飾掏空，在台灣會計團隊查核時，還以假帳蒙混過關，另外因疫情造成鉅額虧損時，周指示財務長王冠華提前賣出KY股避損148萬元，台北地檢署1日依違反《證交法》起訴周等4人。

起訴指出，香港籍的周訓財身兼淘帝-KY(2929)、淘帝中國公司董事長，2019年9月間，周指示淘帝中國財務總監程章濤(大陸籍)，以投資金融產品「興銀中短債C」的名義，把淘帝中國資產3.5億人民幣匯進戶名「華福證券」帳戶，造成購買基金假象，但實際是掏空公司，資金去向不明。

之後勤業眾信聯合會計師事務所依我國《證交法》規定，對淘帝-KY、淘帝中國執行2019年第3季、2020年第1季財務查核時，周、程等利用不實資產證明基金受益憑證等假文件，蒙混過關，之後掏空弊端遭媒體揭露，檢調展開調查時，周又指示淘帝-KY總稽核將相關不實文件送交檢調單位，妨害司法機關調查。

▲▼橘色領帶施景彬，深色領帶江明南。（圖／記者游宗樺攝）

▲曾以被告身分應訊的會計師江明南(左起)、施景彬因罪嫌不足獲得不起訴處分。（資料照／記者游宗樺攝）

2020年間，淘帝-KY的營運主體淘帝中國，受到新冠肺炎疫情影響，經營績效大幅衰退，第2季財報營業淨損新台幣8.5億，另因新冠肺炎存貨跌價損失4.3億，周訓財因提前得知淘帝中國的慘況，在淘帝-KY公告這項重大訊息前，指示王冠華協助賣出198張股票，避損148萬多元，涉及內線交易。

檢察官調查後將自首的周訓財、王冠華，以及程章濤、陳建瑋4人分別依背信、妨害調查、偽造文書、內線交易等罪提起公訴，至於全案爆發之初，曾以被告身分遭約談的會計師施景彬、江明南因查核財報時遭到蒙蔽，被以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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