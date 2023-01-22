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社會 社會焦點 保障人權

內線交易難定罪　近10年《證交法》起訴人數曝...沒收126億

▲▼ 股票 。（圖／免費圖庫）

▲近10年地檢署偵辦違反證券交易法案，偵查終結8391人起訴比率達42.8%。（圖／免費圖庫）

記者黃宥寧／台北報導

為維持證券市場交易秩序，1968年證券交易法（證交法）正式上路，全國地檢署近10年來偵辦違反證交法偵查終結8391人，起訴3594人，不起訴3172人，遭起訴的法條最多以「不法炒作股價」、「內線交易」占49.5%最高，「非法經營證券業務」占24.6%居次。然而，違反證交法，偵結1件所需天數為168.7天，較全般刑案多115.3日。

據法務部統計，近10年違反證券交易法案件偵查終結起訴3594人，以不法炒作股價、內線交易占1779人最多占49.5%，非法經營證券業務885人占24.6%居次，其餘法條占比均不及一成。

▼違反證券交易男性多於女性。（圖／法務部）

▲▼ 違反證券交易 。（圖／法務部）

近10年違反證券交易法案件偵查終結平均每件所需日數168.7日，較一般刑案多出115.3日，依終結情形觀察平均每件所需日數，以起訴206.8 日最長，較全般刑案46.9日多 159.9 日；違反證券交易法偵查終結 2858 件中，屬重大經濟犯罪者 500件占17.5%，平均每件所需日數197.2 日，較全部違反證券交易法案件168.7日多28.5日，也較全部重大經濟犯罪案件159.7日多37.5日，顯示違反證券交易法案件所牽涉的犯罪所得金額較高，或被害人數眾多時，平均結案日數較長。

▼近10年違反證交法遭查扣金額為25億餘元。（圖／法務部）

▲▼ 違反證券交易 。（圖／法務部）

且從近10年違反證交法查扣犯罪所得案件共計126件，查扣金額為新台幣25億8189萬元，平均每件2049萬元，金額分布以100萬元未滿者占 34.1%最高，1000萬元至5000萬元未滿者占25.4%次之，近三成為1000萬元以上者；同期間執行違反證券交易法案件經法院判決確定應沒收犯罪所得計319件，應沒收金額為新台幣126億1190萬元，平均每件 3954萬元，以100萬元未滿者居大宗，占5成2、1000萬元以上者占2成5。

法界人士感嘆說，以內線交易案來說總是曠日費時，被起訴案例很多，定罪入監服刑少之又少，很多時候被令繳出不法所得，或向國庫捐款，法官就會認其有悔意，從輕量刑也就是緩刑以勵自新，也望被告在經歷此次審判過程能記取教訓。

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