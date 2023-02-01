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他飛去俄國搭訕18歲洋娃娃　要帶回台灣

記者陳俊宏／綜合報導

拿到台灣政大外交碩士學位的俄羅斯女孩若晴，回國後力薦18歲表妹Nastya來台灣念書，「我常跟她說台灣有多好」。而台灣也有男人飛過去了，努力把人帶來台灣。

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼18歲的Nastya想到國外念書。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

若晴接受《不要鬧工作室》訪問指出，表妹一直想要去國外念書，可是她家人會擔心她的安全，且費用也很貴，「我跟她說我去過台灣，台灣很安全，也可以申請獎學金，但她還是不太放心。」

若晴說，「我跟表妹說一定要拿到獎學金，在台灣大學生的生活很充實，吃的東西又很便宜，莫斯科吃東西越來越貴，冰天雪地去哪裡都很痛苦，不像台灣氣候宜人。」她因此請《不要鬧工作室》創辦人強尼，飛來俄國說服表妹。

Nastya則提到，幾年前就有想去亞洲念書的想法，因覺得他們的教育系統對她很有益，當時瞄準日本、南韓和台灣，但都很遠，所以有點害怕，也不想變成媽媽的經濟負擔，「但我表姊若晴以前去過台灣3年，她很愛這段經歷，她跟我講有一個人特別來俄國說服我。」而目前她仍在考慮中。

▼若晴拿到台灣政大外交碩士學位，力薦表妹來台念書。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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