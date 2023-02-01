雙寶媽突告白「LINE置頂你」　醫：別害我睡公園

▲雙寶媽一席話，讓醫師當下不知該如何回應。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



記者陳俊宏／綜合報導

「真情告白？」兒科醫師徐嘉賢分享一名雙寶媽在診間說，「你是我在LINE裡面頂置的第二個男人！」原來是為了比較方便掛號，但也讓醫師開玩笑直呼，「請不要害我睡公園，最近外面冷得很。」

徐嘉賢在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書提到，前幾天一位媽媽帶著兩位兄妹來看診，這位一打二平常動作幹練、口齒清晰的媽媽，自從他們開業以來，久不久就會帶著兩位孩子來診所報到，一下子過敏、一下呼吸道融合病毒、一下腸胃炎等。

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徐嘉賢說，而這次看完診的時候，不同的是，媽媽欲言又止。他分享雙方的對話：

媽媽一手抱著孩子：醫生，你知道嗎？⋯你是我⋯除了我先生以外，你是我在LINE裡面頂置的第二個男人！

徐嘉賢： …… ……嚇？（當下我真的不知道該說什麼）

媽媽：因為你⋯的診所太難掛號，而且我也要隨時留意看診進度，所以就乾脆把你的官方LINE頂置在最上面，比較方便。

徐嘉賢：噢！⋯⋯原來是這樣！

徐嘉賢寫道，「這位媽媽釘選的立意良善，但請不要害我睡公園，最近外面冷得很。」其他網友笑說，「可以去這位媽媽家裡睡～（逃～～好啦我先自掌嘴）」、「（默默舉手）我跟這位媽媽一樣，置頂的男性除了先生以外就是徐醫師了。」