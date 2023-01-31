明晨是本周最冷！14縣市10°C↓　周四起轉雨「補班日雨區最廣」

▲明晨天氣寒冷，14縣市下探10度。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

明日清晨受到輻射冷卻影響，將是本周最低溫的時間點，預計14縣市會出現10度以下低溫，西半部日夜溫差可達14度。周四開始東北季風增強，迎風面轉為陰雨天，尤其是周六還有華南雲雨區影響，中部以北、東半部都可能有局部降雨。

氣象局預報員陳伊秀表示，明日天氣晴朗穩定，清晨受到輻射冷卻影響，各地溫度偏低，白天高溫回升比今天更暖，西半部日夜溫差大。各地高低溫分別是北部11到13度、23到25度；中部11到13度、高溫25到27度；南部13到16度、26到30度；東部15到16度、高溫23到25度。

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▲今(31日)晚至明(2月1日)基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率。（圖／氣象局）

周四到周日受到東北季風影響，北部、東半部降雨機率提高，整體是陰雨天，周四、周六風力更強，雨勢較明顯，周六還受到華南雲雨區影響，中部以北、東半部都可能有局部降雨。下周一、二東北季風減弱，各地多雲到晴，北部、東半部有局部短暫雨。

東北季風影響期間，陰雨天的區域高溫略降，北部約17到20度、中部23度，低溫則差不多，中部以北14到15度、南部16到17度，早晚有涼意，白天則是有下雨的地區比較涼爽。