地球不蓋被！今晚「14縣市再探10度」　氣象局曝超大溫差2原因

▲雲量少、風力弱，導致入夜輻射冷卻效應明顯，溫度較低。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

近日天氣乾燥穩定，導致輻射冷卻效應明顯，日夜溫差最多甚至可達15度，今日入夜後將有14縣市可能出現10度以下低溫。中央氣象局解釋，只要符合兩個條件，包括夜空晴朗無雲、地表風弱，晚上就會迅速降溫，導致日夜溫差較大。

氣象局發布低溫特報，今(31日)晚至明(2月1日)清晨輻射冷卻影響，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局解釋，白天暖熱、晚上寒冷的主因就是輻射冷卻，由於白天可見陽光，因此溫度明顯上升，地表吸收可見光、紫外線等輻射能量，入夜後地表持續向大氣散熱，此時若夜空晴朗無雲、地表風弱，讓地面發散之輻射熱直抵高空、逸散，冷空氣更容易聚集在地表，就會迅速降溫。

若夜空雲量較多、地表有強風時，當地表放出輻射熱，雲朵會「吃掉」再放出輻射熱返回、加熱地面，或地表有強風，那冷、暖空氣會迅速混合，人體感受就不會這麼冷。

氣象局指出，空曠的郊區最為輻射冷卻明顯，都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就弱一些。