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「擲筊送機車」開佛堂騙投資吸金上億　跳海博同情沒用...名師慘了

▲洪男宜蘭外海跳海自殺獲救。（資料圖／東北角風管處提供）

▲洪男投資失利後，還跑到宜蘭外海跳海希望博取同情。（資料圖／東北角風管處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名56歲英文補教師洪鎮發，並利用舉辦餐會時，送出6千元的發財金，以及擲筊比賽送贈品，並對外號稱，每月存3千，2年可領回10萬元，吸引40位民眾參加念佛會，超過1億元，洪男後來因投資股票虧損，還跑去跳海自殺，並把投資失利全推給疫情。彰化地院審結，依違反銀行法將他判處有期徒刑7年6月。

判決指出，洪男於2015年在彰化鳳化宮旁承租房間進行英文免費教學，人稱「洪老師」，2017年成立「眾佛念佛會」，固定於每周三晚上，在員林市百果山運動公園舉辦敬老餐會，餐會上還有免費食物、發送2千到6千元不等的發財金、紅利，以及擲筊贈送機車、電動機車、金雞、黃金佛牌及氣炸鍋等高額贈品，或總值約2萬元的小禮物，吸引民眾入會。

▲洪男宜蘭外海跳海自殺獲救。（資料圖／東北角風管處提供）

▲洪男投資失利後，還跑到宜蘭外海跳海希望博取同情。（資料圖／東北角風管處提供）

洪鎮發對外宣稱，拿錢給他投資每月可領回3%到10%紅利，每月存款3千元，2年後領回10萬元、5年領回30萬元、10年另回60萬元，吸引民眾入會，已知有39人參加儲蓄方案受騙上當。甚至還有一名李姓男子，拿出2,350萬元投資。

2020年5月10日，發放紅利日，洪男卻因投資失利失聯，14日在宜蘭外海套海自殺獲救，16日現身在英文教室，向投資人宣稱，國內外股市及期貨投資，因疫情血本無歸，投資人最後追討無門，只好報請警檢求助，洪的吸金惡行才被揭發。

彰化地院審結，洪男犯銀行法第125條第一項後段之非法經營收受存款業務罪，因犯罪獲取財物達1億元以上，判處有期徒刑7年6月以上，未扣案的1.08億元應發還被害人或得請求損害賠償之外沒收，或追徵其價額。

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關鍵字：

彰化地院補教師念佛會違法吸金銀行法

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