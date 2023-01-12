　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

空氣槍掃射2狗！2顆子彈卡胸腔命危「血跡濺牆」　惡男下場慘了

▲余男持空氣槍朝小狗掃射。（資料圖／顏姓飼主提供）

▲余男持空氣槍朝小狗掃射。（資料圖／顏姓飼主提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名余姓男子(41歲)在網站購買1把空氣長槍及改造槍枝工具後，拿槍跑到彰化縣北斗鎮顏姓飼主家裡對小狗掃射，導致2顆子彈卡在狗胸腔，造成吐血命危；接著又跑到田中高鐵夜市前，又朝蕭男家飼養的愛犬持槍開數10發子彈，小狗頭部、身體及腳受重傷，子彈還射穿鐵皮圍籬，虐狗手段相當兇殘。

彰化地院審結，余男持空氣槍枝在北斗及田中等地朝狗射擊，被依犯毀損他人物品罪分別各判處50日拘役、及2月有期徒刑，皆可易科罰金：另外針對余男持有空氣槍，則以犯未經許可製造非制式空氣槍罪，處有期徒刑3年6月，併科罰金10萬元。

▲余男持空氣槍朝小狗掃射。（資料圖／顏姓飼主提供）

▲子彈卡在小狗的胸腔內。

2021年2月，余先在露天拍賣網站購買一把不具殺傷力的非制式空氣槍，又接續購買改造槍枝工具，將空氣槍改造成撞擊力大且具有殺傷力的空氣槍枝。

同年5月24日凌晨2時30分，余男持這把改造的空氣槍，行經北斗鎮時朝顏女家的小狗射擊10多發，其中有2發子彈卡入胸腔內，血流如注重傷送醫；同日中午又在田中高鐵夜市大門前，朝著距離71公尺外、蕭男家的狗再度射擊數10發金屬彈丸，導致狗狗的頭部、身體及腳受傷流血，子彈穿透鐵皮牆留有彈痕，牆上還有狗被射擊後噴濺出的血跡，不斷的哀嚎，飼主顏、蕭見愛犬身受重傷報警逮人。

▲余男持空氣槍朝小狗掃射。（資料圖／顏姓飼主提供）

▲地板血跡斑斑。

由於余男射狗手段相當凶狠，飼主將愛犬遭到開槍射擊的事情分享到「彰化人大小事」，痛心直呼「「這個社會怎麼了！」，許多網友紛紛氣炸直呼，「怎麼有那麼可惡的人！」、「太扯！一定要抓出是誰」、「希望狗狗早日康復」、「調監視器抓人」。

余男至今未與飼主達成和解，不過顏姓飼主說，「現在愛犬恢復都ok了」，只是牠聽到例如補蚊燈這種類似空氣槍的聲音，「咻！咻」、「碰！碰」及「吱、吱」類似的聲音仍會害怕，在心裡面已經留下創傷陰影。

ET快訊
《黑暗榮耀》真實版！　被逼汽旅「脫衣直播」DIY
阿滴買31坪新房！　內部裝潢曝光
林雨葶宣布結婚！　挺大肚登記「正式成為人妻」
本土劇女星「原來超有料」！透視婚紗照太兇
百元也出現假鈔！　她放大細看「4個字」懊悔
黑絲襪+S曲線！　英文補習班老師超火辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重17歲少女跟學長跨年…老爸氣炸：給我回來！撂7人爆打踹爛車

北投汽機車相撞！騎士「滿身血」倒地...椅墊也噴飛

觸目驚心！蘇花最新空拍畫面曝　「比怪手大」巨岩百公尺砸毀隧道

空氣槍掃射2狗！2顆子彈卡胸腔命危「血跡濺牆」　惡男下場慘了

特斯拉與Gogoro當街「交纏」！2警化身修車工　1配備火速排除

快訊／史上最大！87高階警官人令發布　張榮興、廖訓誠接雙北警局長

前女友醉倒在旁！噁男忍不住狂舔　她睡醒感覺「下面濕濕」崩潰

就是這4人！台中公布酒駕累犯名單　驚見「呆萌幼齒照片」

摩鐵約砲吞毒！正妹瘋喊「要3P」　 醒來被剃成白虎告性侵

雨天上國道打滑自撞　女友沒繫安全帶拋飛車外亡！無照男下場曝

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

三重17歲少女跟學長跨年…老爸氣炸：給我回來！撂7人爆打踹爛車

北投汽機車相撞！騎士「滿身血」倒地...椅墊也噴飛

觸目驚心！蘇花最新空拍畫面曝　「比怪手大」巨岩百公尺砸毀隧道

空氣槍掃射2狗！2顆子彈卡胸腔命危「血跡濺牆」　惡男下場慘了

特斯拉與Gogoro當街「交纏」！2警化身修車工　1配備火速排除

快訊／史上最大！87高階警官人令發布　張榮興、廖訓誠接雙北警局長

前女友醉倒在旁！噁男忍不住狂舔　她睡醒感覺「下面濕濕」崩潰

就是這4人！台中公布酒駕累犯名單　驚見「呆萌幼齒照片」

摩鐵約砲吞毒！正妹瘋喊「要3P」　 醒來被剃成白虎告性侵

雨天上國道打滑自撞　女友沒繫安全帶拋飛車外亡！無照男下場曝

「國民黨應以民進黨為戒」　謝龍介憂喊：派系鬥爭易失民心

全民監督噪音車　台東縣環保局籲多利用網站檢舉

只剩1小時！竹北戶政事務所「等待人數破400人」　搶領6000元

不怕三缺一！東森幣打麻將秒湊桌　百萬大獎等你拿

12星座「年前運勢」一次看！水瓶有意外貴人　處女留意控制支出

快訊／實況元祖女神曬超音波圖曝「老公不是幻想」：我懷孕啦！

終於等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時3天快衝

中華電信榮獲2022年行銷傳播傑出貢獻3金獎　Hami Video蟬連年度傑出OTT服務公司

經典賽／中華隊少一大重砲　陳子豪獲徵詢因手腕不適婉拒

頂撞上級！俄新兵「飆罵指揮官」還推人　遭判入獄5年半

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

社會熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／參加高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！　

桃園婦拉菜籃過街...砂石車起步秒輾斃！

包庇業者豬骨充人骨　前公所職員判12年定讞

傳賣毒給藝人！「毒后小妖」遭通緝落網

即／史上最大！87高階警官人令發布

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

摩鐵約砲吞毒！正妹醒來被剃成白虎怒告

基隆男過馬路被撞　肇事駕駛棄車逃逸

即／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

女童腦癌轉移阿嬤淚崩　她虛弱安撫：請不要哭

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

更多熱門

相關新聞

亮槍嗆聲後到信義區跨年　警人海中抓人

亮槍嗆聲後到信義區跨年　警人海中抓人

2022年最後一天，台北市士林警方凌晨接獲報案，士林區基河路有不明男子持槍對路過民眾咆哮，線上警力趕赴現場時，歹徒已經駕車逃離。目擊者指出，歹徒在車上亮槍、作勢瞄準路過民眾，警方不敢大意立刻成立專案小組追查。

洩密地主個資　前花壇鄉長判3月

洩密地主個資　前花壇鄉長判3月

彰檢提「當選無效」之訴　4連霸柯振杯氣炸

彰檢提「當選無效」之訴　4連霸柯振杯氣炸

人夫婚後狂擺爛　女兒一句話KO他

人夫婚後狂擺爛　女兒一句話KO他

彰化男前一天吸安　無照飆速百公里撞死人　

彰化男前一天吸安　無照飆速百公里撞死人　

關鍵字：

彰化地院彰化地檢空氣槍掃射

讀者迴響

熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

男女神都被拍過哈菸！

蔡尚樺「台積電尾牙穿超辣」！

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面