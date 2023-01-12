空氣槍掃射2狗！2顆子彈卡胸腔命危「血跡濺牆」　惡男下場慘了

▲余男持空氣槍朝小狗掃射。（資料圖／顏姓飼主提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名余姓男子(41歲)在網站購買1把空氣長槍及改造槍枝工具後，拿槍跑到彰化縣北斗鎮顏姓飼主家裡對小狗掃射，導致2顆子彈卡在狗胸腔，造成吐血命危；接著又跑到田中高鐵夜市前，又朝蕭男家飼養的愛犬持槍開數10發子彈，小狗頭部、身體及腳受重傷，子彈還射穿鐵皮圍籬，虐狗手段相當兇殘。

彰化地院審結，余男持空氣槍枝在北斗及田中等地朝狗射擊，被依犯毀損他人物品罪分別各判處50日拘役、及2月有期徒刑，皆可易科罰金：另外針對余男持有空氣槍，則以犯未經許可製造非制式空氣槍罪，處有期徒刑3年6月，併科罰金10萬元。

▲子彈卡在小狗的胸腔內。

2021年2月，余先在露天拍賣網站購買一把不具殺傷力的非制式空氣槍，又接續購買改造槍枝工具，將空氣槍改造成撞擊力大且具有殺傷力的空氣槍枝。

同年5月24日凌晨2時30分，余男持這把改造的空氣槍，行經北斗鎮時朝顏女家的小狗射擊10多發，其中有2發子彈卡入胸腔內，血流如注重傷送醫；同日中午又在田中高鐵夜市大門前，朝著距離71公尺外、蕭男家的狗再度射擊數10發金屬彈丸，導致狗狗的頭部、身體及腳受傷流血，子彈穿透鐵皮牆留有彈痕，牆上還有狗被射擊後噴濺出的血跡，不斷的哀嚎，飼主顏、蕭見愛犬身受重傷報警逮人。

▲地板血跡斑斑。

由於余男射狗手段相當凶狠，飼主將愛犬遭到開槍射擊的事情分享到「彰化人大小事」，痛心直呼「「這個社會怎麼了！」，許多網友紛紛氣炸直呼，「怎麼有那麼可惡的人！」、「太扯！一定要抓出是誰」、「希望狗狗早日康復」、「調監視器抓人」。

余男至今未與飼主達成和解，不過顏姓飼主說，「現在愛犬恢復都ok了」，只是牠聽到例如補蚊燈這種類似空氣槍的聲音，「咻！咻」、「碰！碰」及「吱、吱」類似的聲音仍會害怕，在心裡面已經留下創傷陰影。