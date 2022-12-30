暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

▲合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓下屬協助潤寅詐貸被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

潤寅集團爆發史上金額最高詐貸案，主角楊文虎、王音之夫妻已經被判刑定讞入監，檢調持續追查發現，合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓「盡速通過」潤寅授信，導致合庫最終承受2.9億元呆帳損失，另外台企銀業務劉麗雪也協助掩護潤寅超貸，讓台企銀吃下4.6億元呆帳，台北地檢署30日偵查終結，依違反《銀行法》背信等罪嫌起訴廖、劉等14人。

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，因財務操作不當，資金周轉出現困難，想出以集團內公司配合外籍友人公司，製作不實交易紀錄，向12家銀行詐貸累計472億元，一度潛逃美國的楊文虎夫妻最終遭遣返回台，由最高法院依《銀行法》等罪，判楊文虎徒刑25年、併科罰金6億元，王音之判刑27年、併科罰金6億5千萬元。

▲楊文虎與王音之夫妻已經判刑定讞入監。（資料照／翻攝調查局網站）

檢調持續清查發現，在潤寅詐貸案中受創嚴重的台企銀、合庫都疑似有人偷偷協助潤寅，用假的財務資料，調高授信額度，2020年8月起發動多次搜索約談，發現台企銀南京東路分行金融業務人員劉麗雪，因為多次收受王音之贈送的百鮮果屋高價禮盒共44次、價值28萬元，另外在公公過世時，收受高達3萬1千元的奠儀。

起訴指出，劉麗雪從2010年起，協助潤寅製作不實照會，隱瞞瑞寅集團子公司財務狀況，讓台企銀在不知情的狀況下，陸續核撥鉅額貸款，最後有1500萬美元呆帳收不回來，約合新台幣4.6億元。

而合庫前董事長廖燦昌，則是一位在台企銀董事長任內，就與王音之有好，也常接受王音之贈與的百鮮果屋的高級水果禮盒，因此廖燦昌在2014年轉任合庫後，王音之開始向合庫申請授信，廖燦昌在2016年間召集授信管理部協理黃伯川、程天祥、雙連分行經理等人開會，針對潤寅公司、潤琦公司授信案下達指示「英照客戶申請條件盡速通過」。

▲台企銀職員劉麗雪因收到高級水果禮盒與奠儀就協助潤寅詐貸。（資料照／記者劉昌松攝）

合庫職員因在董事長交辦壓力下，曲意迎合，明知潤寅集團財務狀況不佳，楊文虎、王音之都已經被聯徵中心註記為呆帳戶，仍從2016年到2018年持續通過授信撥款，共計4.6億元，雖然潤寅最後有向其他銀行詐貸或私人借貸來還款，仍導致合庫最終受有2.9億元的呆帳損失。

涉案的合庫、台企銀員工共14人遭起訴，其中檢察官鄭少珏針對廖燦昌部分指出，廖身為財政部指定擔任公股民營的合庫董事長，卻因私人交誼，多次配合王音之需求交辦下數，至專業倫理不顧，事後又全盤否認犯行，還把責任推給下屬，毫無悔意，請求法官從重量刑。