　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

▲合庫前董事長廖燦昌涉潤寅詐貸案，被移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓下屬協助潤寅詐貸被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

潤寅集團爆發史上金額最高詐貸案，主角楊文虎、王音之夫妻已經被判刑定讞入監，檢調持續追查發現，合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓「盡速通過」潤寅授信，導致合庫最終承受2.9億元呆帳損失，另外台企銀業務劉麗雪也協助掩護潤寅超貸，讓台企銀吃下4.6億元呆帳，台北地檢署30日偵查終結，依違反《銀行法》背信等罪嫌起訴廖、劉等14人。

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，因財務操作不當，資金周轉出現困難，想出以集團內公司配合外籍友人公司，製作不實交易紀錄，向12家銀行詐貸累計472億元，一度潛逃美國的楊文虎夫妻最終遭遣返回台，由最高法院依《銀行法》等罪，判楊文虎徒刑25年、併科罰金6億元，王音之判刑27年、併科罰金6億5千萬元。

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲楊文虎與王音之夫妻已經判刑定讞入監。（資料照／翻攝調查局網站）

檢調持續清查發現，在潤寅詐貸案中受創嚴重的台企銀、合庫都疑似有人偷偷協助潤寅，用假的財務資料，調高授信額度，2020年8月起發動多次搜索約談，發現台企銀南京東路分行金融業務人員劉麗雪，因為多次收受王音之贈送的百鮮果屋高價禮盒共44次、價值28萬元，另外在公公過世時，收受高達3萬1千元的奠儀。

起訴指出，劉麗雪從2010年起，協助潤寅製作不實照會，隱瞞瑞寅集團子公司財務狀況，讓台企銀在不知情的狀況下，陸續核撥鉅額貸款，最後有1500萬美元呆帳收不回來，約合新台幣4.6億元。

而合庫前董事長廖燦昌，則是一位在台企銀董事長任內，就與王音之有好，也常接受王音之贈與的百鮮果屋的高級水果禮盒，因此廖燦昌在2014年轉任合庫後，王音之開始向合庫申請授信，廖燦昌在2016年間召集授信管理部協理黃伯川、程天祥、雙連分行經理等人開會，針對潤寅公司、潤琦公司授信案下達指示「英照客戶申請條件盡速通過」。

▲▼ 台企銀女職員劉麗雪涉收23萬水果禮盒助潤寅詐貸百億 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台企銀職員劉麗雪因收到高級水果禮盒與奠儀就協助潤寅詐貸。（資料照／記者劉昌松攝）

合庫職員因在董事長交辦壓力下，曲意迎合，明知潤寅集團財務狀況不佳，楊文虎、王音之都已經被聯徵中心註記為呆帳戶，仍從2016年到2018年持續通過授信撥款，共計4.6億元，雖然潤寅最後有向其他銀行詐貸或私人借貸來還款，仍導致合庫最終受有2.9億元的呆帳損失。

涉案的合庫、台企銀員工共14人遭起訴，其中檢察官鄭少珏針對廖燦昌部分指出，廖身為財政部指定擔任公股民營的合庫董事長，卻因私人交誼，多次配合王音之需求交辦下數，至專業倫理不顧，事後又全盤否認犯行，還把責任推給下屬，毫無悔意，請求法官從重量刑。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
網紅妹「開起重機」爆紅　工廠炸掉活活燒死
全台跨年「21場超強卡司」總整理！　日韓大咖登台
59歲富豪「睡遍AV女優」收山！婚後知嫩妻真實身分　下場慘了
快訊／長榮海運豪發45個月　長榮航空年終出爐！
70坪豪宅「8折出售」！他秒出手買　姑姑見1點嘆：難怪降價
1公噸機台壓傷員工　雅速達廠長被判刑！昨命喪火窟
高雄警清槍不慎「轟1聲」！　慘遭記過懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男室友傳訊離婚婦「我想O你」！慘遭6煞棍棒齊下打死

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

高端內線股民遭割韭菜！　董座涉嫌重大...士檢駁：沒有9次移送

台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

竹聯幫明仁會大哥假冒投顧　保溫杯禮券「扣客」吸21人捲億元

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

雅速達惡火釀4死！前年「員工被壓成重傷」　廠長判刑昨命喪火窟

台中「還願男」再涉一案！　台南4宮廟天公爐被埋生雞頭

雅速達工廠惡火釀4死全在2樓　消防現場驚見大量化學物品

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

李明依決裂宋逸民　小甜甜揭老公3怪癖｜20221229 ET午間新聞

男室友傳訊離婚婦「我想O你」！慘遭6煞棍棒齊下打死

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

高端內線股民遭割韭菜！　董座涉嫌重大...士檢駁：沒有9次移送

台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

竹聯幫明仁會大哥假冒投顧　保溫杯禮券「扣客」吸21人捲億元

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

雅速達惡火釀4死！前年「員工被壓成重傷」　廠長判刑昨命喪火窟

台中「還願男」再涉一案！　台南4宮廟天公爐被埋生雞頭

雅速達工廠惡火釀4死全在2樓　消防現場驚見大量化學物品

「印度神藥」又出事！烏茲別克18名兒童喝下後「疑遭毒死」

男室友傳訊離婚婦「我想O你」！慘遭6煞棍棒齊下打死

連勝關鍵！勇士新援迪文森佐成奇兵　柯瑞、普爾都說讚

女友家討聘金36萬、黃金6兩　訂婚36桌他被逼付一半：結果沒嫁妝

浪貓收編半年變「三角御飯糰」　後腳消失笑翻媽：沒吃飽不會走

台南最好玩冒險飯店打造「黃阿瑪主題房」　明年1月起可帶寵物入住

連假半個台灣有雨　「迎曙光」機率低！放晴轉乾時間點出爐

台股61年來僅10次跌逾兩成！　今年跌幅排行老八

高端涉內線交易遭士檢搜索　王鴻薇批「動作慢」：證據早被銷毀

雙北退休族出手　礁溪溫泉宅4樓戶飆上5字頭

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

社會熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

除濕機當暖器用「突起火」　她被嗆死

台中大火4死　死者留下1歲小孩

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸插管搶救中

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

即／高端、基亞涉內線交易　士檢搜索

北市行人衝出被公車撞　影片曝光

基隆首位射擊教官　竟是超美神槍手

北市公車衝撞行人　男子頭破命危

迷戀牛郎欠債　她下海賺200萬仍還不完

更多熱門

相關新聞

非法基金削3.7億A林百里妻5千萬　名媛下場曝

非法基金削3.7億A林百里妻5千萬　名媛下場曝

名媛朱立安涉以投資境外基金每年可穩定獲利超過8%為名，8年間吸金逾3.7億元，最後崩盤付不出本息，共有40多人受害，廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎也慘賠約台幣5000萬元。朱女今年(2022年)5月到案，繳不出2000萬元保釋金而被羈押至今，她承認挪用資金，台北地院今依《銀行法》非法經營銀行業務等罪，判朱女12年徒刑，同案被告的業務鄭秀英、黃彥中各判刑2年與5年6月，朱女另被依偽造文書罪判刑4月，得易科罰金12萬元，均可上訴。

合庫爆米花3連霸　陳瑞昌客座新觀念

合庫爆米花3連霸　陳瑞昌客座新觀念

陳孝允再見安MVP　目標再拚亞運

陳孝允再見安MVP　目標再拚亞運

涉吸金數億　Steaker創辦人移送北檢

涉吸金數億　Steaker創辦人移送北檢

兆豐銀調升房貸利率！開公股第一槍　利率最低1.936%

兆豐銀調升房貸利率！開公股第一槍　利率最低1.936%

關鍵字：

潤寅詐貸合庫廖燦昌楊文虎王音之雙連分行背信銀行法台企銀呆帳

讀者迴響

熱門新聞

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

阿Ben再砲宋逸民「協會變邪會」

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面