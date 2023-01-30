養生館闆娘把頂樓當砲房　與小王雙人運動...夫看監視器崩潰

▲彰化1名養生館闆娘背著老公出軌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名養生會館闆娘，與老公登記結婚七周年當日，帶小王回家親暱滾床，老公事後得知被戴綠帽，氣到跑醫院看身心科，並一狀告上法院，提起離婚及侵犯配偶權民事賠償訴訟。彰化地院審結，判闆娘與小王應賠40萬元。

依據判決書內容，該名養生館闆娘與老公於2015年1月8日登記結婚，2人婚後和睦美滿，卻被老公發現愛妻於去(2022)年1月8日、11日及16日凌晨帶著從事冷氣工作的小王出雙入對，還帶他回家滾床；在1月31日、2月13日互相摟抱，甚至在年初三還一起雙人運動，老公向法官提出相關錄影錄音、醫療費用收據、戶籍謄本等證據。

原告主張，老婆於去年1月間多次與小王同床共枕，且於共處一室時衣不蔽體、談笑自若，且有摟抱親暱行為，甚至於2月3日有合意性交行為，早已踰越普通朋友等一般社交行為之不正常往來。並聲明老婆應連帶給付原告70萬元。

法官認為，原告提出的監視器錄影是位於養生館頂樓的臥房，平日還有其他師傅休息，已過度造成損害隱私權，應將該錄影光碟之證據資料予以排除，不得做為裁判之基礎；審酌闆娘與小王已經發生婚外情，已嚴重破壞原告婚姻關係之美好和諧，兩造身分、地位、經濟狀況等情，認原告請求被告連帶賠償精神慰撫金70萬元過高，應屬40萬元為適當。