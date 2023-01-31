王鴻薇質疑陳建仁曾涉抄襲　王定宇嗆：不懂怎麼Google？

▲陳建仁遭藍營質疑曾涉抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委王鴻薇質疑新任閣揆陳建仁曾掛名投書國際知名期刊《Cancer》，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時陳請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲，是道德瑕疵。對此，民進黨立委王定宇31日受訪反駁，王鴻薇不懂怎麼Google做出烏龍爆料，該文章經修改後於2007年刊登，顯示陳與抄襲根本無關。

王定宇表示，過新年應該說好話，所以他寧肯相信王鴻微沒有惡意攻擊，只是不懂什麼叫作學術研究，只是看不懂台大學倫會的調查報告，不懂怎麼Google，所以才會做出指控陳建仁學術抄襲的荒謬不實指控。

王定宇表示，這篇論文是在2006年由台大某一位醫師擔任第一作者的研究，當時投稿有名的期刊《Cancer》，被發現裡面有一段英文文字來自於另外一篇，卻沒有重新改寫或加註引號、引註出處，所以列為瑕疵，根據這個瑕疵，台大學倫會的調查報告認為這個瑕疵雖然是無心之過，顯非故意且不算重大，還是對他作出處分，順便通知第二作者、第三作者。

王定宇說，本來在學術研究上，對於改寫、引註是否適當，是第一作者的責任，其他的第二作者、第三作者根本無從查證，所以台大學倫會的調查報告剛好證明陳建仁根本跟這件事情無關，而第一作者也非故意。

王定宇反問，這篇文章在2006年經過修改後，已在2007年於《Cancer》刊登，如果這是個重大抄襲案，知名期刊怎麼還會繼續刊登該篇論文？陳建仁根本跟抄襲無關，縱使第一作者引述失當，也被認定為是無心之過，國民黨人把這件事講成罪大惡極，相信人性本善，只是不懂學術研究、不會Google，連台大學倫會的中文報告都看不懂，才做出這樣荒謬的指控、烏龍爆料。