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巴基斯坦清真寺爆炸「增至28死逾150傷」　死傷多為警察

文／中央社

巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）一處清真寺今天發生爆炸案，根據英國廣播公司（BBC），目前已知至少28人死亡、超過150人受傷。

白夏瓦市是與阿富汗接壤的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會。爆炸發生當時，清真寺內聚集眾多參與禮拜的信眾。

建築物部分被毀，且當局說有人被埋在瓦礫堆下，另有多人被送往當地醫院。

路透社報導，根據政府官員和警方說法，死傷人員多為警察。

▲▼ 巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社，下同）

案發清真寺位於白夏瓦市一個戒備森嚴的區域，當時建築物內至少聚集了260人。省警察總部和一個反恐部門跟這座清真寺位於同一個院落。

目前還不清楚爆炸原因，警方不排除是自殺炸彈客作案。

BBC指出，總理夏立夫（Shehbaz Sharif）強烈譴責這場攻擊。他在聲明中說：「全國團結對抗恐怖主義的威脅。」

▲▼ 巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

白夏瓦市瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）發言人阿辛（Mohammad Asim）形容「事態緊急」，表示有些傷者情況危急。

當地媒體報導，軍警和拆彈小組人員已抵達案發現場。

首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）警方也發布高級別的安全警告，表示已加強伊斯蘭馬巴德所有出入口的維安。

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