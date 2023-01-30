水鹿母子寒夜遭路殺！強光照射猛撞雙亡　「肇逃」駕駛挨批冷血

記者高堂堯／南投報導

一對水鹿母子今天凌晨突然於中潭公路草屯路段現身「趴趴走」，但一輛轎車疑因夜深視線不佳，高速撞擊水鹿母子、一隻還彈飛至路邊水圳中，但駕駛未下車察看就驅車離開現場，反倒是巨大的撞擊聲驚動路邊的公司行號，眾人趕緊將2隻水鹿救起，無奈已母子雙亡，也對肇事駕駛的冷血行徑直呼「離譜」。

▲水鹿母子暗夜於馬路出沒，慘遭車輛撞擊雙亡。（圖／黃小四提供）

與公司職員一起救援這對水鹿母子的釣魚達人「黃小四」提供監視器畫面，從畫面看來，事發當時約凌晨1時許、中潭公路南埔路段，現場沿路都有路燈照明，清楚地拍下這對一大一小、看似母子檔的水鹿，悠哉地逆向漫步在馬路上，接著一前一後消失在鏡頭中。

未料隨即一陣強光出現，就看到一輛轎車車頭將水鹿「撞回」畫面裡，還直接彈射進對向路旁的水圳裡，可見力道之猛，而發生撞擊後，肇事駕駛雖有稍微減速，但過不久就再度加速、揚長而去。

▲▼水鹿母子慘遭路殺雙亡。（圖／黃小四提供）

黃小四表示，當時和職員都還沒睡，聽到「碰！」的一聲巨響，立刻衝到馬路上檢視，看到有一隻水鹿橫躺馬路上，已然斷氣；回頭再調閱監視器畫面，才確認是有車子撞到水鹿，並赫然發現還有另一隻被撞飛跌進水圳中，立刻搭梯將這隻身形更碩大的水鹿救起，無奈一大一小2隻水鹿都已送命。

▲善心人士搭梯下水圳將大水鹿救起。（圖／黃小四提供）

黃小四痛批，該車撞到活生生的動物卻直接開走，「有夠離譜」；而他也是第一次遇到這種情況、不知道如何處理，只能通報當地派出所，警方對他們表示，當地並沒有養鹿戶，也委請他們把2隻水鹿掩埋，黃小四推測應該是野生水鹿為了覓食，才會在寒流來襲的深夜下山，枉送2命，儘管當時是半夜凌晨一點半、天氣又寒冷，他們還是抱著做功德的心情將水鹿母子就地下葬。

黃小四事後將經過PO在個人臉書粉團，網友紛紛大讚「好人一生平安」、「功德無量」、「佛祖會照顧善心人的」。