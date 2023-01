巴基斯坦清真寺遭炸彈攻擊！增至20死96傷　目擊者：現場滿是哭喊聲

▲巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件,目前已至少造成20死96傷,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

巴基斯坦白沙瓦(Peshawar)30日發生大爆炸,一名自殺炸彈客在當地12時30分,趁著教徒們在清真寺進行中午的晌禮時,在前排引爆了身上的炸彈背心,造成屋頂與牆壁倒塌,至少20人死亡,96名教徒受傷送院。

綜合美聯社與當地媒體報導,警方與現場目擊者透露,事發當時至少有150名教徒正在清真寺內做禮拜,這名襲擊者突然引爆炸彈後,現場傳出了一聲巨響,有不少人現在仍被埋在瓦礫之下。倖存的38歲員警Meena Gul透露,炸彈爆炸當下,他就在清真寺內,且不知道自身是如何毫髮無傷存活下來。他說,在炸彈爆炸後,到處都是哭聲與尖叫聲。

