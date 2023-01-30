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巴基斯坦清真寺遭炸彈攻擊！增至20死96傷　目擊者：現場滿是哭喊聲

▲▼ 巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件，目前已至少造成20死96傷，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）30日發生大爆炸，一名自殺炸彈客在當地12時30分，趁著教徒們在清真寺進行中午的晌禮時，在前排引爆了身上的炸彈背心，造成屋頂與牆壁倒塌，至少20人死亡，96名教徒受傷送院。

▲▼ 巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

綜合美聯社與當地媒體報導，警方與現場目擊者透露，事發當時至少有150名教徒正在清真寺內做禮拜，這名襲擊者突然引爆炸彈後，現場傳出了一聲巨響，有不少人現在仍被埋在瓦礫之下。倖存的38歲員警Meena Gul透露，炸彈爆炸當下，他就在清真寺內，且不知道自身是如何毫髮無傷存活下來。他說，在炸彈爆炸後，到處都是哭聲與尖叫聲。

警方認為，由於不少傷者的傷勢十分嚴重，因此死亡人數還會有上升的可能。儘管目前尚未有組織宣稱對這起炸彈襲擊負責，不過駐紮在巴基斯坦的塔利班，過去曾製造過類似的自殺式襲擊。

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