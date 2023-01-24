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走春出遊別錯過！全台10大最美郵局出爐　「化身夢幻音樂禮物盒」

記者李姿慧／台北報導

全台10大最美郵局出爐，中華郵政推動特色郵局，其中屏東勝利路郵局融合「禮物盒」設計，還有「報喜鴿」敲響銅鐘，「蓋戳猴」、「分件貓」、「郵包狗」出場呈現郵務工作，整棟大樓宛如夢幻「音樂盒」，成當地新地標；屏東枋山郵局更打造成伯勞鳥送來楓港的「便利箱」，成為當地觀光景點。

▲▼最美郵局，屏東勝利路郵局以「禮物盒」概念設計，象徵郵局收送包裹傳遞愛與幸福，「報喜鴿」敲響銅鐘，禮物盒門板就會開啟。（圖／中華郵政）

▲屏東勝利路郵局以「禮物盒」概念設計，「報喜鴿」敲響銅鐘，禮物盒門板就會開啟。（圖／中華郵政）

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中華郵政資產營運處科長盧坤煌表示，中華郵政推動特色郵局，全台2千多家郵局中，有38家融合當地人文、特色、原住民文化和郵局精神等，打造38家特色郵局，部分郵局甚至吸引不少民眾停留拍攝打卡，成為觀光駐足點。

中華郵政也推薦全台10大最美郵局，包括屏東勝利路郵局、屏東枋山、阿里山郵局、台北迪化街郵局、馬祖郵局、苗栗南庄郵局、宜蘭壯圍郵局、大同郵局、台中后里郵局、南投水里郵局。

1.屏東勝利路郵局

勝利郵局設計成「禮物盒」，象徵郵局收送信件與包裹，傳遞愛與幸福，勝利郵局更打造音樂鐘，每日下午4點到晚間9點整點演出4分鐘，由「報喜鴿」敲響銅鐘後，禮物盒門板開啟。

接著「蓋戳猴」、「分件貓」、「郵包狗」登場，將郵務業務配合音樂旋律轉化演出，讓勝利郵局成為當地新地標，更成大型人文藝術創作吸引觀光客駐足。▲▼最美郵局，屏東勝利路郵局以「禮物盒」概念設計，象徵郵局收送包裹傳遞愛與幸福，「報喜鴿」敲響銅鐘，禮物盒門板就會開啟。（圖／中華郵政）

▲▼屏東勝利路郵局以「禮物盒」概念設計結合音樂鐘，「報喜鴿」敲響銅鐘，禮物盒門板就會開啟。（圖／中華郵政）

▲▼最美郵局，屏東勝利路郵局以「禮物盒」概念設計，象徵郵局收送包裹傳遞愛與幸福，「報喜鴿」敲響銅鐘，禮物盒門板就會開啟。（圖／中華郵政）

2.屏東枋山郵局

枋山郵局改造以「便利箱」的幸福鴿為靈感來源，將鴿子形象轉換成屏東枋山地區具有代表性的「伯勞鳥」，將伯勞鳥郵差、便利箱、洋蔥、芒果等元素做為設計的主要內容，呈現枋山靠海景觀與候鳥遷徙生態，打造「來自楓港的便利箱」。

枋山郵局不只是建築外觀彩繪成「便利箱」，地面也以3D彩繪技術傳達伯勞鳥郵差不畏艱辛、涉水送信的情境，合成超現實立體景象，郵局內部牆面亦有伯勞鳥郵差彩繪及造型公仔，搭配鳥鳴聲打造模擬自然生態環境，吸引不少觀光客拍照打卡。

▲▼枋山郵局改造以「便利箱」為靈感，將鴿子形象轉換成枋山地區具代表性的「伯勞鳥」。（圖／中華郵政）

▲枋山郵局改造以「便利箱」為靈感，將鴿子形象轉換成枋山地區具代表性的「伯勞鳥」。（圖／中華郵政）

3.嘉義阿里山郵局

阿里山郵局向林務局借地，1985年落成，為台灣最高郵局，仿中國宮殿式建築外觀，呼應當時中國古建築現代化的思潮，其外型為阿里山風景區醒目的地標，也常吸引觀光客停留拍照。

阿里山郵局內部於104年重新整治，天花版及背牆波浪紋，以阿里山翻騰的雲海意象呈現，並融入小火車駛越櫻花樹綻開的盛景；外部擋土牆則彩繪有繽紛綻放的各色櫻花、設置休閒座椅、遮簷牆面則展示阿里山火車郵票立體化裝置藝術及阿里山郵局沿革。

▲▼嘉義阿里山郵局仿中國宮殿式建築。（圖／中華郵政）

▲嘉義阿里山郵局仿中國宮殿式建築。（圖／中華郵政）

4.苗栗南庄郵局

南庄郵局居民多元，包括客家人、賽夏族和泰雅族等原住民，也有外省人和福佬人，加上盛產油桐花，南庄郵局推動特色郵局，招標委託原住民廠商規劃設計和監造，配合南庄的賽夏族和泰雅族等兩原住民族群研商，取得共識，在設計上加入原住民特色、油桐花等意象。

▲▼苗栗南庄郵局。（圖／中華郵政）

▲苗栗南庄郵局。（圖／中華郵政）

5.宜蘭壯圍郵局

因壯圍地勢平坦，土壤屬沙質性，排水良好加上夏季日照充足，農業特產為瓜果及青蔥，尤以出產哈密瓜最具特色，夏季為盛產時節行銷全台。為彰顯哈密瓜特色，壯圍郵局結合門面改善計畫，融入瓜果設計主軸為主體，於外觀施作格柵為主題、瓜藤類為輔、佐以夜間照明點綴，呈現日夜不同景象。

▲▼宜蘭壯圍郵局。（圖／中華郵政）

▲宜蘭壯圍郵局。（圖／中華郵政）

6.宜蘭大同郵局

大同郵局為一人郵局，僅有1名正職員工，為凸顯郵政服務深入偏鄉，並考量融合多元族群，呈現原住民文化，大同郵局設計融入原民建築、圖騰、舞蹈、服飾等元素，施作大同郵局外觀，設計以泰雅族女性紋面、男性引弓為輔，佐以顏色、圖案、郵政標誌，映入眼簾的景象讓公路過客能了解原鄉郵局特色，並認識原民社區生活方式，提升企業形象。

▲▼宜蘭大同郵局。（圖／中華郵政）

▲宜蘭大同郵局。（圖／中華郵政）

7.台中后里郵局

后里區是台灣製造薩克斯風的產業聚集地，也是台灣西洋樂器重要製造地區，加上后里馬場為后里當地重要觀光勝地，台中后里郵局外觀設計上將馬場、薩克斯風等元素融入，委外設計改建，凸顯當地特色和文化。

▲▼台中后里郵局。（圖／中華郵政）

▲台中后里郵局。（圖／中華郵政）

8.南投水里郵局

由於水里位於南投縣的中央位置，水源充沛，極適合梅樹的生長，是台灣著名的梅子產區，日據時代設局的水里郵局105年原地重建後，局屋牆面單調，當時改建設計發想融入當地梅子元素，製作梅花圖案於牆面，凸顯在地文化元素，並在門口放置特色蛇窯產品。

▲▼南投水里郵局。（圖／中華郵政）

▲南投水里郵局。（圖／中華郵政）

9.台北迪化街郵局

迪化街郵局建築外觀保留日式洋樓及沿街騎樓面特色，以保存迪化街老街特色，內部則仿古施作，騎樓舖面內廊為木格門屏，展現舊式商業經營的空間型態與現代化郵政服務能和協並存，入局處以三層的挑空與灑落天光的採光天窗，再現歷史街區與郵局特色。

▲▼台北迪化街郵局。（圖／中華郵政）

▲台北迪化街郵局。（圖／中華郵政）

10.馬祖郵局

馬祖郵局設計呼應馬祖傳統建築特色，採閩東建築風格，以四坡五脊、封火山牆、石砌外牆面磚、鵝頸欄杆、酒甕欄杆等建築元素，融入依山臨海的自然地貌。郵局內部也融入馬祖在地人文風情，設有馬祖特色區，不少民眾搭船抵達福臨港時常停留駐足馬祖郵局拍照。

▼馬祖郵局。（圖／中華郵政）

▲▼馬祖郵局。（圖／中華郵政）

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