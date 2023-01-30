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社會 社會焦點 保障人權

騎士撿到腰包不要iPhone只取走1物　挨罰1.4萬元

記者黃翊婷／新北報導

簡姓男子去年6月25日騎車行經新北市某路段，發現車道上遺落一個腰包，裡面裝有證件、iPhone 12 Pro Max和現金3萬元等物品，他只拿走現金便離開現場。新北地院法官審理後，依侵占遺失物罪判處簡男罰金1萬4000元，得易服勞役14日。

▲iPhone 12 Pro Max 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲簡男堅稱沒有拿走高男的iPhone 12 Pro Max 。（示意圖／ETtoday資料照，非失主手機。）

判決書中提到，簡男2022年6月25日中午12時許騎車行經新北市某路段，看見車道上有一個腰包，於是拿起來並打開翻看裡面的物品，最後拿走現金3萬元。

高姓失主發現腰包遺失後，立刻向板橋警分局報案，警方調閱監視器畫面追查，很快便鎖定簡男。此外，高男的腰包內除了現金3萬元之外，還有身分證、健保卡、信用卡以及一支iPhone 12 Pro Max，他認為這些東西應該也被簡男占為己有了。

不過，簡男到案後僅坦承拿走現金3萬元，其他一概堅決否認。檢方認為，現金以外的部分查無其他積極證據，不能僅靠高男的單一指控，就做出不利於簡男的認定。

新北地院法官審理後表示，簡男拾獲他人物品，沒有歸還失主，也沒有送交警察機關處理，反而占為己有，行為應與非難，況且他至今仍未與高男達成和解或賠償財產損失，最終依侵占遺失物罪判處罰金1萬4000元，得易服勞役14日，全案仍可上訴。

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