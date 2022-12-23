工程老闆愛「喝茶吃魚」又外遇　妻3階段讓他淨身出戶

記者黃翊婷／新北報導

張姓人夫是某工程行的老闆，結婚之後卻多次瞞著妻子前往色情場所，被發現之後簽下切結書，保證若再出軌願意淨身出戶，結果半年之後又被抓包，這次他又寫下切結書，並與妻子前往法院聲請登記分別財產制，沒想到今年2月底他因為「開車太常看手機」，被兒子發現異狀，婚外情因而曝光，最終不僅婚姻破碎，真的淨身出戶，還被妻子一狀告上法院。

▲張男婚後愛涉足色情場所。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

判決書中提到，張妻原本是公司會計，後來與張男結婚，夫妻倆一同將負債150萬、面臨倒閉的公司重新扶持起來，她還因為過度勞累流產一次，幸好最後成功撐了過來，公司經營蒸蒸日上、兒女健康長大，家庭經濟條件也逐漸好轉，沒想到就在這個時候，丈夫的心態卻出現轉變，2018年8月底，丈夫的電話鈴聲多次響起卻都不接，她要求拿出手機看看，才知道丈夫前往色情場所找按摩小姐「服務」。

而張男被抓包之後坦承不會再犯，並簽下離婚協議書及夫妻共信切結書，保證若再出軌，願意放棄不動產、有價證券、汽車、黃金、存款、現金等財產；然而，安分大約半年之後，他連續兩次被發現透過LINE聯絡之前的按摩小姐，這次除了道歉，他又寫下另一份夫妻共信切結書，並和妻子一同前往法院聲請登記分別財產制。

張妻無奈表示，她一直相信丈夫會改過，沒想到今年2月底兒子和丈夫一同外出工作，發現丈夫在開車期間頻繁翻看手機，警覺有異，回家之後把這件事情告訴她，經過調查手機紀錄和行車記錄器，發現丈夫果然又去喝茶了，後來甚至還與蕭姓單親媽媽發展出婚外情，多次公開出遊，談及性愛、想離婚、想和蕭女雙宿雙飛等話題。

張妻一次又一次被丈夫背叛，最終決定離婚，並向丈夫、蕭女提告求償40萬元。對此，張男坦承外遇，但強調自己已經一無所有，沒有能力賠償，離婚時他已經將所有財產給了妻子，目前不僅居無定所，還要負擔父母的扶養費用；蕭女也表示，知道自己錯了，她仍要獨自扶養小孩，真的沒有能力賠償。

新北地院板橋簡易庭認為，張男和蕭女皆不否認是在明知男方已婚的情況下持續交往，的確侵害到張妻的權利，考量到張男名下沒有任何不動產及動產，蕭女經濟狀況也不好，最終裁定兩人應連帶賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。