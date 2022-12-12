薪水全上繳被妻酸「世上最沒用男人」　他車禍肋骨裂開沒錢就醫

記者黃翊婷／新北報導

新北市一名人夫阿強（化名）與妻子小蘋（化名）婚後育有3名子女，他將每個月3至4萬元的薪水通通交給妻子，卻被嘲諷「你是世界上最沒用的男人」，後來他決定搬離住處，還遭禁止和孩子們來往，越想越心寒，這才決定向法院訴請離婚。

▲阿強被妻子小蘋嫌棄賺太少。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中主張，1996年1月間與小蘋結婚，婚後育有3名子女，起初雙方感情融洽，但自2012年起，妻子常以管教子女等理由辱罵他，對金錢也更加需索無度，常常將他每個月的薪資花用一空，還嫌棄他月薪3、4萬元太少，嘲諷「你是世界上最沒用的男人」。

阿強接著表示，小蘋甚至懷疑他外遇，因為不堪辱罵，他決定在2014年2月搬離住處，夫妻倆分居至今，這段期間妻子不聞不問，還禁止孩子與他來往，夫妻之間早已形同陌路，因而決定向法院訴請離婚。

阿強的妹妹也出庭證稱，大嫂個性比較強勢，幾年前哥哥車禍肋骨裂開，大嫂不給錢讓哥哥就醫，「因為哥哥賺的錢都交給大嫂，自己身上只留1到2000元，所以我花錢帶哥哥去看醫生」；還有一次她去探視孩子們，竟被大嫂嗆聲「看過就趕快走」，「大嫂是我看過最不懂人情世故的人」。

而對於上述指控，小蘋經法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀答辯。

新北地院法官認為，阿強和小蘋在同居期間因為金錢等因素有所爭執，阿強常常遭到言語貶損，實在忍無可忍才決定離家，夫妻倆分居8年，期間小蘋還阻止孩子們與父親聯繫，破壞夫妻的感情與信賴關係，導致阿強對婚姻安全及幸福圓滿的期待落空，雙方溝通不良，也沒有改善跡象，夫妻關係早已名存實亡，最終裁定准許男方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。