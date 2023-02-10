史上最大規模　北韓建軍75周年大閱兵「公開新型洲際彈道飛彈」

文／中央社

北韓中央通信社（KCNA）9日公開8日北韓建軍75周年閱兵式照片，照片中除洲際彈道飛彈火星-17外，還出現推測為使用固態燃料的新型洲際彈道飛彈，北韓領袖金正恩偕妻女出席。

南韓聯合新聞通訊社報導，這枚推測為新型號的洲際彈道飛彈（ICBM）搭載在移動式發射車（TEL）上，這種移動式發射車2017年4月曾用於金日成105歲冥誕閱兵式上，但當時車輛是兩排8輪、共16輪，這次則是兩排9輪、共18輪，推測可能是由北韓自行製造。

KCNA報導，北韓人民軍戰術飛彈中隊、長程巡弋飛彈中隊、戰術核運用部隊各中隊及洲際彈道飛彈中隊都參與這次閱兵，「展現強大戰爭遏制力與反擊能力」，強調北韓軍方擁有足以「完美粉碎帝國主義暴政的絕對力量」。其中「絕對力量」應是指核武。

據南韓軍方掌握的消息，北韓8日晚間8時30分左右在平壤市中心的金日成廣場舉行慶祝活動，之後舉行大型閱兵式，這是金正恩上任以來第5次在平壤舉行夜間閱兵，推測約2萬2000人參與，創下史上最大規模。

從KCNA發布的照片來看，金正恩與國防部長姜順南、內閣總理金德訓、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲與李永吉都出席閱兵式，雖然外界先前多預期金正恩可能藉閱兵式發表對南韓及美國的訊息，但金正恩當天似乎沒有發表演說。

值得注意的是，金正恩的夫人李雪主與女兒金朱愛（譯音）都出席閱兵式，金正恩親自牽著女兒的手帶隊進場，李雪主則跟在兩人身後約一步距離，從照片中能看到跟父親一樣穿著黑帽、黑衣的金朱愛與金正恩談笑風生。

金朱愛去年底首次透過北韓官媒報導曝光後多次亮相，引發外界對其是否為正式接班人的猜測，KCNA於9日報導對金朱愛的稱呼也從先前的「尊貴千金」進一步提升至「尊敬的千金」。