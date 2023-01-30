初二出門散步只有狗狗回來...苗栗婦失聯7天！關機太久無法定位

▲苗栗55歲賴姓婦人年初二(23日)出門散步失聯至今，家人報警、po網請求協尋。（圖／翻攝「苗栗大小事」臉書社團）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一名55歲婦人年初二失聯至今，家人除報警外也在地方臉書社團貼文請求協尋，警方表示，目前還沒有具體成果，也商請地方救難團體協助搜尋，希望透過眾人協助，讓失聯婦人平安回家。

失聯婦人是55歲的賴淑仙，她女兒查看監視器發現，23日(年初二)上午10點38分帶2隻狗出門散步，中午12點53分其中一隻狗自行返家，之後就沒有婦人返家的畫面。

婦人女兒表示，「聽媽媽朋友說，初二上午10:30-11:00的時候他還有打電話與其他朋友拜年（對話內容還有邀請大家初三時前往家中聚餐），但初二下午他朋友要找她時，電話就打不通了。」

據了解，失聯婦人的先生和女兒除夕那天回嘉義老家過年，女兒在除夕、年初一和媽媽通電話，並沒有異常，年初二下午聯絡時電話已關機，年初三亦同樣關機狀態，家人不以為意，年初四女兒接到媽媽朋友來電，說媽媽年初三的餐會失約也失聯，家人趕回苗栗，第二天(年初五)報警協尋。

警方表示，電話關機太久定位不到最後通聯位置，目前無法定位，已擴大調閱週遭路口監視器過濾，目前還沒有具體成果。婦人失聯時身穿紫色上衣、黃色帽子、黑色布鞋，身高160公分，棕黑色長髮；家人也表示，婦人沒有失智、沒有精神疾病，身上只帶一支手機，深怕是在哪裡遇害或者出意外。

婦人最後出現身影的位置在，苗栗南勢車站附近的自行車車道那一帶，家人想透過眾人的協助，幫忙把訊息分享出去，希望婦人能平安回家。