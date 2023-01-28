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新北「戒毒村」搬家了　原因曝光

小乖說「趕路的雁」戒毒村，同工和學員如同雁群相伴相挺，帶著曾經迷途的人們重返人生。（圖／攝影侯世駿）

▲小乖說「趕路的雁」戒毒村，同工和學員如同雁群相伴相挺，帶著曾經迷途的人們重返人生。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北淡水山上有個戒毒村，有毒品前科的主任、同工們來此後改變了人生、脫胎換骨，用自己浪子回頭的例子鼓勵更多「新造人」（更生人）重拾生命。知名廚師小強（化名）因為好奇染上毒癮，在戒毒村1年後又加入復歸計畫入住「自勵宿舍」，目前已回到老家重拾廚師工作，正準備結婚迎向新生活。
 

 「趕路的雁全人關懷協會」是由一對牧師夫婦於2008年創立，以信仰和體能洗滌癮症者，要給更生人們一個重新生活的希望，不過，創會以來背負外界異樣眼光，他們胼手胝足但經費籌募困難，2年前新冠疫情重創下，募款僅剩7成左右，且戒毒村原址招來附近居民反感，只得搬遷到更遙遠的山區。

戒毒村平常學員約20人上下，加上同工人數近30人，其中正職同工小乖（化名），是近4年來出出入入百名學員中成功的「新造人」，被培養成戒毒村癮症患者的領路人之一。

小乖說自己在國中染毒，曾發狂拿刀作勢砍向最愛他的媽媽，讓父母心碎，第1年到戒毒村無時無刻想逃跑，待了2年3年後卻成了幫助學員日常生活的工作人員，他說這裡反轉他的人生，也因為全台跑透透的宣導校園反毒，得到成就感，一點一滴潛移默化才造就出如今的同工小乖。

戒毒村入住以1年為期，但如期間內被發現又吸毒等不當情事，就得離開，小乖自己最清楚一路走來心情轉折，還有不眠夜裡毒癮來時的輾轉反側，「學員不適應，待1、2個月就離開的大有人在，我在一旁輔導會很挫敗，也會自責沒做好，或者是不是我多跟對方聊一些，就能讓他們繼續留住」，所幸近2年留下來的學員都至少撐半年起跳。小乖說在這裡每天6點即起床，安排各種課程、運動以及信仰支持，生活規律簡單也是戒毒癮的最重要步驟。

同樣是「新造人」，復育中心主任蘇哲民曾誤入歧途吸食安非他命，到戒毒村後因為信仰改造而投入引領學員路的他表示，「學員們無論是因為毒品罪入獄，就算戒除毒癮還是會因為前科被貼標籤，因此我們2年來啟動了『復歸計畫』，協助新造人回歸社會和正常生活，該計畫即是從戒毒村出去、重返生活的前哨站。」

同樣曾是毒品人口的戒毒村主任蘇哲民，現在也是引路者之一，他說協會近年啟動復歸計畫，要幫助學員穩定重返社會和家庭。（圖／侯世駿攝）

▲同樣曾是毒品人口的戒毒村主任蘇哲民，現在也是引路者之一，他說協會近年啟動復歸計畫，要幫助學員穩定重返社會和家庭。（圖／CTWANT提供）

「我們有位廚師小強（化名），從自勵宿舍回老家、正常生活半年，目前狀況一切OK，正準備結婚」。蘇主任驕傲的告訴我們，原來小強廚師工作忙碌之餘染上安非他命，在戒毒村待了1年，又在自勵宿舍待了半年，這半年裡小強聽從安排，接觸完全不熟悉的工作，到便利商店打工，每天坐公車通勤近3個小時，按部就班學習自主生活。

蘇主任解釋，其實一切安排的目的都在鍛鍊學員獨處和磨練心志，從封閉的戒毒村到練習跟社會接觸，在自勵宿舍裡有門禁管制但能自由使用手機和金錢，也算是「減少衝擊」回歸生活。有鑑於之前從戒毒村直接返家，不但會遭受周圍親友不同眼光對待、貼標籤，光是想傾吐上班生活的苦水都沒辦法，反而回到自勵宿舍有「過來人」同工們的心理支持，互相理解打氣，小強就這麼一步步重拾人生，回到展現長才和天賦的廚師位置上，繼續發光發熱，「這才是我們希望戒毒後成功回家的路！」

戒毒村成員和同工一同外出爬山，這也是重返社會前接觸外界的一大步，其實戒毒村曾因為受爭議被迫搬家，疫情影響捐款大減，但他們仍不改初心致力幫助走錯路的人有重生的機會。（圖／趙世勳攝）

▲戒毒村成員和同工一同外出爬山，這也是重返社會前接觸外界的一大步，其實戒毒村曾因為受爭議被迫搬家，疫情影響捐款大減，但他們仍不改初心致力幫助走錯路的人有重生的機會。（圖／CTWANT提供）

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