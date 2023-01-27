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社會 社會焦點 保障人權

台南75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條：弱勢不知怎求助

▲▼封條。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

▲執行官看到紀姓老翁家裡的情況，放下封條協助申請健保紓困貸款。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名75歲紀姓男子積欠18萬元健保費未繳，行政執行署台南分署執行官收案後帶著封條要去查封其名下的透天厝，這才發現紀男生病4年都沒工作，孩子才讀國小，因此放下手中的封條，協助申請健保紓困貸款，感嘆真正弱勢、無助的人，是不知道如何求助的。

紀姓老翁2017年至2021年都未繳健保費，共積欠18萬610元，，因此衛生福利部中央健康保險署南區業務組人員將其移送法務部行政執行署台南分署。台南分屬收案後，發現紀男在台南市東區有一間透天厝，因此派執行官執行查封。

執行官到場後發現，紀男4年前在工地工作後受傷，至今都沒有收入，也沒錢動手術治療，孩子也才就讀國小，越南籍妻子因不擅長中文，只能靠接家庭代工、借錢扛下全家的經濟，若將房子查封，這家人就沒有遮風避雨的地方。

看到這一幕，執行官知道紀男不是有錢不願意繳錢，而是社會上的弱勢，直接放下手中的封條，考量紀妻不懂中文、不熟悉台灣法令，因此協助辦理紓困貸款，將保費繳清，並塗銷查封登記，感嘆真正弱勢、無助的人，是不知道如何求助的。

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