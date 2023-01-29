高雄女殺室友！行兇前遺言曝光…送染髮劑給警衛：我用不到了

記者陳宏瑞、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市左營區今(29日)傳出命案，陸籍的張姓女子(69歲)與台籍邱姓女室友(42歲)有金錢糾紛，張女積怨已久，今憤而持刀將邱女殺害，隨後畏罪墜樓輕生身亡。該處社區警衛說，今晨6時15分張女行兇前還曾到警衛室，遞了一瓶染髮劑給他，說自己用不到了，隨後就轉身上樓，沒想到竟會是最後遺言。

▲張女清晨6時15分曾到社區警衛室，將染髮劑送給熟識的警衛，稱「我用不到了」。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方初步調查，兇嫌張女是陸籍配偶，早年嫁給台灣一位老榮民，在丈夫死後繼承他位於桃園的房產，並在桃園生活多年；而遭殺的死者邱女則是張的好友，先前從事房地產投資工作。張女獲悉後便將桃園的房產交由邱女處理，並將賣房所得約400萬元交予邱進行房地產投資，不料約2年前邱女改行從事烘焙業，張女因此強烈懷疑邱根本沒有將這筆錢投入房產中，而是拿去投資自己的烘焙事業，因此想把錢拿回，2人之間產生嫌隙、積怨已久。

警衛透露，張女在賣掉桃園的房地產後，南下到高雄租屋，與邱女及其女兒同住在社區的樓中樓中，平時張女經過警衛室時都會閒聊、抱怨兩句，一直說她被騙來高雄，在桃園好好的、住了20幾年，自嘲是「自己腦袋有問題，才會被騙下來」。

今晨6時15分許，案發前張女曾到警衛室，並遞了一瓶染髮劑給熟識的警衛，還向他表示，「這染髮劑拿來染頭髮很好的」，介紹了幾句好處後，便說「我用不到了」，並送給警衛，隨後就轉身上樓。

該名警衛回憶，張女清晨遞染髮劑過來時，本來還不想要收，但最後還是伸手接下，「我看她神情都很正常，沒有生氣，也沒有不開心，平常還會抱怨一下，但今天反而沒有抱怨，那時候我也沒覺得奇怪……。」怎料這竟會是張女留下的最後遺言，隨後不久即持刀殺害邱女並墜樓輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼警衛說，張女平時還會抱怨兩句，但今晨卻完全沒有，送完染髮劑後，前後約短短2分鐘，就轉身上樓。（圖／記者吳世龍攝）