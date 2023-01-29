薯條吃不完！盒子「這樣折」直接帶走超方便　丟包包不怕灑出來

記者吳美依／綜合報導

瑞典麥當勞在TikTok分享薯條盒「隱藏版」折法，只要3個步驟就能完美密封，不論在店裡吃不完想要外帶，或者留到之後繼續享用，都非常簡單又方便，即使丟到包包裡也不怕灑出來。以下為密封折法3步驟：

第一步：把薯條盒兩側尖端往內凹折。

第二步，把折痕用力壓扁壓平。

第三步，把盒背長邊往前方凹折插入。

不過，這個小秘訣仍有前提，那就是薯條必須吃到一半左右，如果根本沒吃，或者剩餘數量太多，就會很難折了。

▲瑞典麥當勞公開薯條盒密封折法。（圖／翻攝TikTok@mcdonaldssverige）



這段教學影片引發熱議，網友們紛紛留言，「為什麼不早說」、「來不及了，我會一口氣吃完」、「我沒吃完就會帶回家用微波爐加熱」。但也有人質疑，薯條保存在幾乎密封的盒內，反而會更快變得濕軟。

不少人抱怨，即使知道這個秘訣也沒用，因為每次在麥當勞取餐時，薯條早就涼掉了。不過，也有一些人對軟掉的冷薯條情有獨鍾。