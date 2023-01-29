點傳播妹助興！25歲職軍一夜嗨2次GG了　遭仙人跳簽下650萬本票

▲阿元點傳播妹助興，卻慘遭仙人跳崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／花蓮報導

職業軍人阿元（化名）在自家烤肉時，叫來傳播妹助興，事後還帶著女子到飯店開房間，在一番激戰之後，阿元在對方脖子上種草莓，沒想到卻是惡夢的開始。女子隔天告知阿元自己是「有夫之婦」，擔心會被丈夫發現，還反咬阿元性侵，要求阿元簽650萬元的本票，阿元簽立後驚覺遭到仙人跳，因此向法院請求撤銷，法官審理後採信阿元說詞，判決本票無效。

根據判決，阿元出身軍人世家，上至將官爺爺、奶奶、外公、伯父下至兄長皆是職業軍人，自己本身也是職軍，而其2021年11月12日晚間在自家烤肉飲酒時，因點了傳播妹而結識住在同部落的女子，結束後一行人又到酒吧續攤，直到隔天凌晨，女子表示疲倦，他也考量自己喝酒不能開車，於是帶著女子到飯店開房間，兩人更情不自禁激戰了兩次，阿元甚至在女子脖子上「種草莓」，沒想到卻是惡夢的開始。

隔天，女子便告知阿元，自己是有夫之婦，兩人的事情被丈夫發現要離婚。阿元當場嚇傻，並致電道歉，稱自己對於女子已婚並不知情，但卻被對方反咬性侵，還被恐嚇，「看你是職業軍人不想把事情弄難看」、「鬧到你家去」，最後被逼簽和解切結書及650萬元的本票。

阿元當時擔心事跡曝光，會讓家族顏面掃地，及面臨部隊懲處，前途會毀於一旦，因此硬著頭皮簽下名字，但事後越想越後悔，轉向朋友訴苦之後，才驚覺自己遭到「仙人跳」，因此主動向法院訴請撤銷。

法官審理時，勘驗飯店監視器畫面，發現阿元與女子入住及離開的畫面時，互動相當正常，女子也沒有抵抗或遭到脅迫的舉止，法官認為，女子若是遭到性侵，退房時應可向飯店人員反應或求救，但女子卻沒有，這與一般真的遭到性侵的被害人會盡速求救的情況不符。此外，女子搭車返家時，也沒向計程車司機求助，有違常理，因此認定女子所述不實。

另外，女子要求簽屬650萬元本票的部分，若按當時的基本工資計算，相當於21年不吃不喝才能還完，總是阿元真的侵害了女子丈夫的配偶權，也與法院通量定的慰撫金20至30萬元相差甚遠。

再者，阿元簽下本票時年僅25歲，又只有高中學歷，並非是熟悉法律之人，因遭到恐嚇，唯恐喪失軍職身分而無身收入來源，才草率的在雙方僅商談不到8分鐘，就簽下本票，明顯是出於輕率、急迫且無經驗而為之，法官最終判決雙方和解無效，本票予以撤銷。全案可上訴。