開電動車返鄉「排不到充電樁」　油車8小時路程「他花了15小時」

▲充電車位被燃油車霸佔。（圖／中新經緯）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸越來越多消費者改開電動車，但春節期間返鄉的路途上，充電卻成為了一大問題，有車主就抱怨，往年他開燃油車回家只要8小時，今年卻花了15小時，其中大半時間都在充電，以及排充電樁。

根據《中新經緯》報導，一名剛換電動車的車主表示，往年他開燃油車從深圳回江西老家只要8小時的車程，今年卻用了15個小時。

該名車主提到，現在導航很方便，高速公路休息區也確實都有充電樁，但是幾乎每個休息區都要排隊才能充電，「路上我一共充了3次電，每次（排隊）都要等2個小時左右，充電又要等1個小時。」

除了路途上的充電排隊問題外，不少車主回到家鄉以後也面臨了另一種充電難題。一名老家住在雲南新平的車主說，在城市充電還算方便，但到了小縣城的話，就只有電網公司門口有專門的充電樁，用起來不太方便，「所以回到縣裡，我就在家裡用延長線充電。」

該車主還說，由於車用充電器的插頭是16W的，一班的插座插不了，為了能順利充電，他還特別從客廳接了一根電線到院子，方便安裝專門的插座，「在院子裡面充電，充滿一次要花7小時。」

▼小縣城缺少充電樁，車主只好在家自己接電。（圖／中新經緯）



從新疆烏魯木齊開車回克拉瑪依的一名車主遇到了更尷尬的狀況，他提到，家裡附近其實有公用的充電樁，但充電車位上卻停滿了燃油車，「只有過節才回老家，所以沒安裝家用充電樁，本來想用公共的，沒想到車位上停滿了燃油車，居然都把充電車位當成普通車位使用。」

最令人無奈的是，每一個充電車位的後方其實都設置了公告牌，上面寫著「新能源充電樁預留車位非充電車輛禁止停放」。

該名車主氣得說，「春節前幾乎每兩天就要充一次電，排隊充電還有個大概時間，而等這些燃油車開走就純看運氣了，給車充次電還弄成了搶車位！」

根據中國大陸官方數據，2022年全年新能源汽車產銷分別完成了705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長了96.9%和93.4%；新能源汽車新車的銷量已達到汽車新車總銷量的25.6%。

不過，與新能源車配套的充電設施卻明顯仍不夠普及，中國汽車流通協會新能源汽車分會秘書長章弘表示，充電設施的鋪設與實際使用率之間存在衝突，廠家和運營商雖然願意普及充電設施，但又擔心部分場景下的利用率太低，會導致赤字運營，所以才會出現消費者抱怨充電設施太少，而廠家和運營商又不敢貿然鋪設充電設施的現象。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔也直言，像高速公路服務區的充電設施，高峰期是節假日，但平時的利用率並不高，這就容易產生虧損的問題。