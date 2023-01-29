破億神曲製造機！《天氣之子》主唱日記書來台　搖滾天才內心曝光

▲唱過日本知名動畫《你的名字》、《天氣之子》主題曲，RADWIMPS樂團主唱野田洋次郎日記散文集，由尖端出版發行繁體中文版。（圖／尖端提供）

記者林育綾／綜合報導

日本動畫《你的名字》、《天氣之子》主題曲由知名樂團RADWIMPS創作及演唱，其中主唱野田洋次郎是日本演藝圈的「多棲型才子」，除了在音樂表現亮眼，還身兼演員身份；而他曾出版一本日記形式的散文書，在當地銷售破10刷，如今該書《LALILULE論》也發行來台，由尖端出版繁體中文版。

野田洋次郎出道至今曾以本人名義出版過一本書籍，他以日記形式，在2014年2月到7月之間留下日常生活紀錄，並在2015年加筆潤飾成為書籍《ラリルレ論》。由於書中「毫無保留的傾訴」，推出後便快速席捲日本書市，至今已銷破10刷。

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野田洋次郎自嘲，這是一本在大眾對搖滾樂團的想像「距離最遙遠之處」所寫下的書，書中沒有失控的表演或瘋狂的演奏，只有為了演出全心投入的表演者——對於「歌手」極具自負心和責任感的他，將自身有關的一切全部訴諸文字，包含音樂、人生、家庭，甚至是日常的反思。

▲日記書包含他對音樂、人生、家庭，甚至是日常的反思。（圖／尖端提供）

日記中提到，「為了它而剩下的二十二個小時。並不是受誰所託，而是那就是我最大的冀望。我們是音樂人。找不到比做一場好的演出，更想要做的事。就這樣，在巡迴演出中這段會在人生中接觸到最多人，同時也是一個人度過的時間最長，非常扭曲的時期，這本書被寫了出來。」

其他像是樂團的反思，「往後，樂團這樣持續下去肯定會各自碰上巨大的傷悲。那時候，身為團員，身為朋友能做到些什麼呢。希望他快倒下之前、覺得撐不下去的時候可以依賴我們。我希望我們是這樣的團員。」

家庭方面的文字還有，「人的年紀會增長。不管你怎麼過活這點都是平等的。父親的姿態有一天會變成我的姿態。不過還是無法拂拭那份寂寞。曾經那麼可怕的父親。充滿生命力、毫無畏懼、持續挑戰、對音樂懷有熱誠、帶有色氣的父親。頑強守護自己正義，為其鬥爭的父親。現在他的姿態有些不同。」

▲他與一般公眾人物不同的地方是，不避諱談論私密的過往和政治傾向。（圖／尖端提供）



他與一般公眾人物不同的地方是，不避諱談論私密的過往和政治傾向，書中不僅公開自身家庭背景、RADWIMPS遭遇的挫折，甚至是團員山口智史逐漸發病的過程，也多有提及；他也記錄亞洲巡演時對台、韓等國家的所見所聞，並大方對日本政治、時事，甚至太陽花學運等情勢表達想法。

野田獨特而極具共鳴的思考，讓粉絲得以從音樂和表演之外更加接近他的內心世界。值得一提的是，書名的「ラリルレ論」取自日文五十音的RA行，加上論（RON）的日文發音玩轉而出，在節奏和意義上都別出心裁。

而該書繁體中文版已在台灣正式發行，尖端出版表示，除了比照原書設計印製，繁體中文版與作者討論後也保留書名原意，將書名轉化為羅馬拼音「LALILULE論」，希望能讓喜歡RADWIMPS的讀者充分感受野田洋次郎的獨一無二。

尖端出版也特別向作者申請了複製簽名，放置於隨書附贈的首刷扉頁明信片，期盼能讓喜愛野田洋次郎的讀者，更加感受這本書的價值與意義。