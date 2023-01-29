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郭婞淳「獻臉」台灣燈會主燈　自嘲：很愛演！超萌科技玉兔亮相

記者李宜秦／台北報導

「2023台灣燈會」將於2月5日至2月19日於台北開展，展區橫跨東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈等，今年主燈暌違3年再度採用「生肖」意象，藝術家李明道首創Robot造型科技玉兔主燈，融入台灣半導體產業，還邀請到奧運金牌選手郭婞淳「獻臉」，將其表情轉移到玉兔臉上。

台灣燈會邁入第34屆，主燈設置於國父紀念館，由知名藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺身著太空裝的巨型玉兔，主題概念靈感來自獨步全球的臺灣晶圓產業，運用多項數位科技技術組合等特效，並特別由金曲音樂人陳建騏為主燈創作主題音樂，搭配明亮的音樂曲風以及數位動態影像，玉兔將自由變換多套精彩節目。

▲▼台灣燈會主燈。（圖／觀光局）

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▲台灣燈會主燈設置於國父紀念館，由知名藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈。（圖／觀光局）

▲▼台灣燈會主燈。（圖／觀光局）

▲台灣燈會主燈整體設計相當具有科技感。（圖／觀光局）

李明道表示，這次設計主要發想概念來自於台灣的半導體產業，身為國家燈會主燈，除了標示當年生肖主題意象外，還要帶國人回顧過去一年台灣的驕傲，也就是聞名全球的台灣晶圓產業。

李明道表示，主燈除了外型科技，節目也採用數位影像技術，透過臉部捕捉表情，將真人的表情轉移到兔子臉上，最初在考慮「找誰表演」時，他立刻想到奧運金牌選手郭婞淳，由於郭婞淳在東京奧運試舉失敗時，她當下沒有灰心沮喪，反而是躺在地上大笑，完美體現台灣人樂觀面對失敗、積極追求成功的精神，因此立刻選定她。

▲▼台灣燈會主燈。（圖／觀光局）

▲▼李明道透過臉部捕捉表情技術，將郭婞淳的表情轉移到兔子臉上。（圖／觀光局）

▲▼台灣燈會主燈。（圖／觀光局）

郭婞淳表示，這類型的表演是首次嘗試，最初擔心表演很困難，但好險自己是「很愛演的選手」，加上李明道相當擅長引導表演，因此讓她順利一次錄完所有表情，一同與團隊創造出富有生命力的玉兔。她也坦言「扮演玉兔比舉重更難」，畢竟舉重生涯已經完成大滿貫的目標，這種表演還是第一次。

李明道笑稱，「郭婞淳是被舉重耽誤的演員」，他也指出，主燈秀內還會表現台灣的民主自由，另外還透過台北松山慈祐宮竹藤表現民間信仰，希望藉此祈福，願新的一年平平安安、順順利利。

▲▼2023台灣燈會主燈、小提燈。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣燈會主燈睽違3年再度採用生效意象。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2023台灣燈會主燈、小提燈。（圖／記者李宜秦攝）

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