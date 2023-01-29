台灣燈會在台北！2線接駁車、交管曝光　2／5起北捷彈性「增開列車」

▲台灣燈會交通管制及停車管制。（圖／台北市交通局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

睽違23年再度重回台北市舉辦的「台灣燈會」，將於2月5日至2月19日登場，此次範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈，松山文創園區、信義商圈及四四南村，也是首次作為「城市型」的燈會，展區周邊進行交通管制，且沒有專用停車場，台北市交通局呼籲民眾多利用大眾運輸系統前往。

「光源台北-2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行，2月1日至4日光、源、未來展區進行試營運，本次規劃中央展區、光展區、源展區及未來展區等四大展區，由於展區周邊將進行交管，因此北市府呼籲民眾利用大眾運輸系統前往。

【大眾運輸】

展區周邊有107線公車、3條捷運路線、5個捷運車站及市府轉運站提供便捷服務，請民眾多加利用捷運系統搭乘至國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝敦化站、忠孝復興站或搭乘公車前往。

規劃2線接駁車，燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為松山車站至展區，共有25輛電動低地板公車，提供尖峰5至10分鐘一班的密集服務。

【復康巴士】

提供行動不便人士貼心服務，由5個站點搭乘至展區範圍內任一處或松山車站。

客服專線叫車：0809-080650。

【交通管制】

因競賽燈區施工及活動，1月9日0時至2月23日24時新仁愛路（市府-1號道路）封閉。

因踩街遊行，2月4日17時至5日23時市府路（松高-松壽）封閉，2月5日9-12時松高路（市府-松智）往東及松壽路（松智-市府）往西封閉；另於2月5日12至17時，以上路段雙向及松高路（忠孝東路五段22巷-松智）往西封閉，9至17時，松智路（松高-市府）往南封閉。

為利民眾賞燈，2月11、12、18、19日每日17至23時市府路（松高-松壽）封閉。

若賞燈人潮眾多，將於忠孝東路四段（捷運國父紀念館站及忠孝敦化站外）、逸仙路（忠孝-仁愛）、仁愛路四段（逸仙-光復）及市府路（平日，松高-松壽）等路段，彈性管制外側車道供行人通行。

【停車管制】

2月1日17時至19日23時，國父紀念館周邊忠孝東路（光復-逸仙）南側、逸仙路（忠孝-仁愛）西側、仁愛路（逸仙-光復）北側機車格禁止停車。

2月1至19日每日17-23時，基隆路側車道（仁愛-松壽）西側及仁愛路（逸仙-基隆）北側機車格禁止停車。

2月4日9時至5日23時，市府路（松高-松壽）汽機車格禁止停車。

2月4日17至23時及5日9-23時，松智路（松高-松壽）汽車格禁止停車。

2月11、12、18、19日每日17至23時，市府路（松高-松壽）、松智路（松高-松壽）汽機車格禁止停車。

展區範圍內9處公有停車場於燈會期間配合調整費率為50至60元／小時。

【自行車管制】

1月9日0時至2月23日24時，YouBike「台北市政府」、「市府松壽路口」站暫停營運。

2月1日17時至19日23時，YouBike「仁愛逸仙路口」站暫停營運。

2月1至19日每日17至23時，YouBike「市府松高路口」（2月5日9至17時也暫停營運）、「松智松壽路口」（2月5日9至17時暫停營運）、「市民廣場」、「捷運國父紀念館站（2號出口）」等4站暫停營運。

燈會期間，國父紀念館、市政府及香堤廣場周邊人行道自行車停放區取消，並禁止騎乘自行車，僅准下車牽引。

【國父紀念館站人潮分流】

今年燈會主燈及主舞台鄰近台北捷運國父紀念館站，捷運出口3、4、5將視人潮狀況適時啟動「只進不出」分流措施，實施期間僅開放旅客進站，出站旅客將引導由出口1、2離站。

【設置淨空緩衝區】

今年跨年台北捷運首度在重點車站出入口擴大淨空緩衝區，將管制範圍往外推1公尺，在現場旅客配合下，人潮疏導相當順暢，因此燈會期間也將複製成功經驗，於國父紀念館站出口3、4設置淨空緩衝區，請大家共同維持進站秩序，請勿推擠，維護自身及他人安全。

【台北捷運列車加密班距】

2月1日至2月4日燈會試營運期間，台北捷運將視實際人潮狀況彈性增開列車；燈會正式營運期間2月5日至2月19日，板南線及淡水信義線將視實際人潮狀況彈性增開列車，平日最短班距板南線約2.5至3分鐘、淡水信義線約3分鐘；假日最短班距板南線約2.5至3分鐘、淡水信義線約4.5至5分鐘。

此外，不分平假日，淡水信義線17時起區間車均延駛至象山站，並視實際人潮狀況彈性調整班次。

板南線（平日）

17時至19時30分：平均班距約2.5至3分鐘。

19時30分至23時：平均班距約2.5至3.5分鐘。

淡水信義線（平日）

17時至19時30分：平均班距約6分鐘(重疊區間北投-象山約3分鐘)。

19時30分至23時：平均班距約4.5~5分鐘。

板南線（假日）

17時至23時：平均班距約2.5至3分鐘。

淡水信義線（假日）

17時至23時：平均班距約4.5至5分鐘。