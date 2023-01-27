台灣燈會在台北！2／5開展「三天兩夜才夠逛」　內行曝2種玩法

▲2023年台灣燈會將於2/5開燈，展區橫跨台北市五個捷運站。（圖／觀傳局提供）

記者李宜秦／台北報導

2023年台灣燈會將於2月5日到19日於台北市登場，共有四大展區、橫跨五個捷運站，包括忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館、市政府、台北101站，台北市觀光傳播局長陳淑慧建議至少待「三天兩夜」才夠玩，她推薦首先從忠孝復興站開逛，若趕時間的話則建議直接到國父紀念館站賞燈。

陳淑慧表示，台北市交通便利，本次燈會共有四大展區，包括1座主燈、6座副燈、368件作品，展區共168公頃，雖然範圍較大，但只要搭乘捷運或步行、騎腳踏車都可抵達，是最方便的旅遊方式。

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陳淑慧表示，至少要在台北待三天兩夜才夠逛，她建議外縣市來的民眾可在台北車站下車，再搭乘捷運轉乘板南線，並在忠孝復興站一號出口下車，一出站就能看到一座主燈，接著就能往東區走，一路往國父紀念館、松山文創區開逛。

▲▼2023「台灣燈會」展區橫跨五大捷運站。（圖／翻攝自觀傳局影片）

針對比較趕時間的旅客，陳淑慧建議直接在「國父紀念館站」下車，因為國父紀念館站不只能看到主燈、光展區等，也有許多傳統燈飾，離松菸燈區也很近，燈飾最為集中。

陳淑慧表示，本次預估可吸引1000萬人次的旅客、211億元的觀光產值，她也指出，這次燈會多是「現地創作」，不同於往年比較有神秘感，今年的作品都是燈藝師在現場施工，或是在工作室完成後代來組裝，不必等到開展，就能「天天開箱」燈飾。

陳淑慧表示，台北是「三十分鐘的城市」，只要半小時，就可以到一個完全不同的景點，旅客白天抵達可以先到周邊景點走走逛逛，如淡水、基隆、大稻埕、桃園等，等到晚上再來欣賞開燈的燈飾。

▲2023台灣燈會光展區。（圖／觀傳局提供）

▲2023台灣燈會源展區。（圖／觀傳局提供）