台灣燈會小提燈2玩法！變身「兔耳朵」白兔先生帶童夢遊仙境

▲2023台灣燈會小提燈以愛麗絲夢遊仙境中的「白兔先生」作為角色設定，帶著小朋友夢遊仙境。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今年是兔年，交通部觀光局於2月5日19時起至19日在台北舉辦台灣燈會，並推出「大展虹兔」小提燈，今年是以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想，除了可作為提燈遊玩以外，還可組裝成兔耳子，並可佩戴於頭部，搭配LED燈光，讓小朋友化身為閃亮亮的小兔子。

觀光局表示，今年的小提燈以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想，像白兔帶著愛麗絲跳入兔子洞展開一連串的奇幻際遇般，今年將由顏色如彩虹般七彩斑斕的「大展虹兔」，帶領著大朋友、小朋友跳入炫目璀璨充滿驚奇的台灣燈會。

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▲▼小提燈除可作為提燈外，還可以變身為「兔耳朵」配飾。（圖／記者李宜秦攝）

小提燈設計師林佳葦表示，台北是她從小到大生長的地方，又是台灣的首都，在飲食、文化、建築、流行各方面都擁有最多元的展現，因此很難用單一意象去表現台北，本次小提燈採用抽象設計，以低多邊形、簡單幾何圖形設計，加上豐富色彩，象徵台北市新舊共存、多元共融的文化。

林佳葦指出，台灣燈會一年比一年精彩，每年來到燈會，都有來到夢境的感覺，因此本次採用愛麗絲夢遊仙境中的白兔先生作為角色設定，由白兔先生帶著愛麗絲展開奇幻旅程，如同小朋友提著小提燈，進入台灣燈會展開璀璨驚奇的旅途一般。

▲▼觀光局於2月5日19時起至19日在台北舉辦台灣燈會，推出「大展虹兔」小提燈。（圖／記者李宜秦攝）

林佳葦也說，自己是兩個孩子的媽媽，在設計小提燈時，小孩向她許願「想要小兔子提燈，也想要戴兔耳朵」，因此特別將小提燈製作變形設計，讓一燈可以兩用。

林佳葦說明，只要將兔子提把拆下，拆開提燈背後兩片紙板，就能變形為兩個兔子的耳子，並可佩戴於頭部，搭配LED燈的璀璨燈光，讓小朋友化身為可愛的小兔子。