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疫情衝擊飲食習慣！　「冷凍美食」獲選日本年度菜餚

▲▼冷凍食品,超市。（圖／CFP）

▲冷凍美食獲選日本年度菜餚。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

代表2022年日本的「年度菜餚」結果出爐，破天荒地由「冷凍美食」拿下，獲獎原因是，受到新冠肺炎疫情影響，人們無法外出用餐，甚至不方便出門購買食材，所以冷凍食品成為去年日本國民的新寵兒。

根據NHK報導，日本美食餐廳指南「GURUNAVI」根據網路搜尋次數及線上調查等資訊，選出代表日本一整年的象徵性食物或飲料。

入圍2022年度菜餚的料理包含「中華料理」、「乳酸菌飲料」、「植物性飲食」及「冷凍美食」，最後由冷凍美食獲選。GURUNAVI表示，疫情期間，人們無法外出用餐，可能也不方便出門購買食材，因此許多餐廳選擇推出冷凍料理，除了能保持料理完整性之外，還可讓民眾方便實用。

▲▼日本,東京,口罩,路人。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情期間，日本每戶人家在冷凍食品的平均支出增加了20％。（圖／路透）

據統計，從2019年到2021年，日本每戶人家在冷凍食品的平均支出增加了20％；這也凸顯了新冠肺炎疫情對日本民眾飲食的影響。CNN指出，日本最大連鎖賣場Aeon於2022年8月在千葉縣開設了一家冷凍食品專門店，佔地420平方公尺，專賣1500多種冷凍食品；連鎖便利商店Lawson也擴大了5000間分店的冷凍食品區。

除了疫情之外，日本的家庭模式和人口結構，也是讓冷凍食品銷售節節上升的原因。傳統上，日本女性結婚之後，每天都會準備丈夫與孩子的早餐和晚餐，但在許多家庭從單薪轉變為雙薪家庭後，生活方式也出現變化。

日本冷凍食品協會顧問三浦良子（Yoshiko Miura）表示，越來越多女性出門工作的同時，她們仍會依照傳統替家人準備餐點，「但她們的時間非常有限，所以冷凍食品變成職業婦女的最佳幫手。」此外，面對人口老化，出現大量獨居人口，「準備食材和烹飪都需要時間和精力，冷凍食品能有效解決這個問題。」

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