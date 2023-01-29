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兔年寶寶幾月出生最好命？6月生衣食無憂　12月生能「身居高位」

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新生命的到來，是件相當幸福的事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

每年都有不少新生命誕生，在不同月份出生的孩子，未來命運也不盡相同。《第一星座網》就指出，2023兔年在農曆4、6、8、10、12月出生的孩子命數較好。

農曆4月

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兔年出生在農曆4月的孩子性格溫和、聰明伶俐，在學業方面會有出色的成績，如果學習文科將來可能作為老師，若是學習理科將來可能會是研究員，注定擁有極高的社會地位，感情和財富運勢也相當不錯。

農曆6月

6月出生的屬兔人個性活潑，擁有一副好皮囊，非常討喜，不管在什麼年齡都有貴人相助，一生無憂無慮，雖然不一定大富大貴，但基本上是衣食無憂，而且家庭生活和諧美滿。

農曆8月

今年出生在農曆8月的孩子一生注定會順遂，會在家境殷實的環境成長，備受家人寵愛，而且心地善良，在外人緣也相當好，對待情人非常溫柔，能在合適的時間遇見對的人組成家庭，子女運勢也不錯，到了晚年便可享清福。

▲▼孕婦表示未出世的嬰兒也算1人，示意圖非當事人。（圖／取自免費圖庫NegativeSpace）

▲不少家長只希望孩子平安健康。（示意圖／取自免費圖庫NegativeSpace）

農曆10月

10月出生的屬兔人才華斐然，擁有卓越的頭腦，而且興趣愛好廣泛，在各領域都有不俗的表現，未來會在藝術或科教領域都有傑出的成績，做生意的話財運也不錯，可以說是適合各種行業。

農曆12月

今年12月出生的孩子會有過人的專注力，從小就性格穩重，常常展現出高於同齡人的情商，所以頗受長輩喜歡，在學業方面也不用擔心，未來踏入職場大多有不錯的成就，且為人踏實又具備領導能力，注定能身居高位，感情運也穩定，晚年有孩子陪在身邊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，民間信仰僅供參考，切勿過度迷信。

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