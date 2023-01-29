2022經典政治10大金句　哪句你最印象深刻？

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022年適逢九合一大選，回頭看政壇這些日子的紛紛擾擾，有些政治人物說出的話讓人莞爾一笑，有些則是讓人氣憤難耐。《 ETtoday新聞雲》特別挑選出10大金句，來看看哪一句讓你想忘也忘不了。

陳時中：有痛可以跟我講

前衛福部長陳時中堪稱政壇金句製造機，從2011年防疫期間的大可不必、自主應變、「我就不能講錯一句話」等，都令人印象深刻，而在投入台北市長選戰後，面對之前衛福部「萬華是破口」的言論，一席「有痛可以跟我講」，再度引發討論。

2021年5月疫情爆發，台灣進入三級警戒，萬華被指為破口，引來當地人不滿，更因此衝擊到當地攤商生意，對此，陳時中2022年參選台北市長，便積極修補傷害，也為此道歉，但環南市場自治會長林勝東被問及此事時仍痛批，「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」沒想到陳時中則回，「沒有說把誰揍一頓，但如果覺得有痛，跟我講到底是什麼問題，我們可以好好溝通」，又掀軒然大波。

王世堅：理智和感情還在掙扎

民進黨台北市議員王世堅這回選戰因多次砲口對內，成為關注焦點，而當被問到是否支持自家候選人陳時中，表示自己「理性、感性還在掙扎」。

王世堅過去在台北市議會與無黨籍台北市長候選人黃珊珊當了將近20年的同事，兩人的好交情到了選戰似乎也讓王世堅對於該投給誰感到困擾，但最後他也表示，在最後一刻有完成他的義務，堅定地去投給陳時中。

高嘉瑜：一屍五命

立委高嘉瑜原並非九合一大選主角，卻因為評論林智堅的論文案稱恐害「一屍五命」，遭到部分綠營支持者圍剿。

高嘉瑜表示，林智堅深陷論文門、新竹球場爭議，恐怕會造成北北基桃竹選情「一屍五命」，遭到黨內撻伐，綠營支持者更砲轟她「扯後腿」，前桃園市議員王浩宇還檢舉她違反黨紀。不過，最後選舉結果，民進黨北、北、基、桃、竹全面崩盤敗選，對照高嘉瑜的一屍五命的預言，可謂一語成讖。

蔡英文：支持智堅捍衛自己的清白

新竹市長林智堅原挾五星政績的高人氣，投入2022桃園市長選戰，沒想到卻被爆出台大國發所論文涉及抄襲爭議。面對各界質疑，林智堅始終指控為抹黑，當時身兼黨主席的總統蔡英文也要求全黨力挺林智堅，結果，台大學倫會在8月9日決議撤銷林智堅學位及論文，迫使林智堅於8月12日宣布退出桃園市長選戰，接下來8月24日中華大學的論文也被認定抄襲，政壇生命被「雙殺」。而蔡英文最早定調的「全黨挺一人」，也變成「一人毀全黨」。

徐巧芯：我們回去再講

國民黨台北市議員徐巧芯違停紅線，遭台北市信義警分局公布密錄器，畫面中，員警搜尋車牌發現車主是徐巧芯，自己念了一次名字後，就有位男子走過來，主動表明「車要開走了」。

後來員警告知，因為路段屬於紅線區，加上巷子狹窄，因此需要開單，這時徐巧芯從店內走出來，詢問「現在規定不是都說先勸導嗎」，如果車上有人就能勸導。當時員警則回覆「但車上沒人」。

後來徐巧芯說了句「沒關係，那我們回去再講」，並要求員警開單，雙方為了是否開單的問題討論許久，雖然徐巧芯的男助理告知「你開掉啦，你這樣我們不也不好做」，但員警認為「開了我更不好做」，因此當下沒有開單，就讓2人離開。

蘇貞昌：你為選舉在那叫什麼

行政院長蘇貞昌赴立法院備詢，被時任國民黨立委的蔣萬安問到有關303大停電，要求承諾台灣未來不再停電，蘇貞昌卻回說，「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府，你如果要講這種，我不會輸你」，讓蔣萬安回批是惱羞成怒，蘇貞昌卻再嗆「講到你祖父啦！國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在沒反攻大陸。為了你國民黨的承諾，台灣付出多少代價？這些當年留下的擔子我很重的在扛著，我很想解決問題，你只在講敢不敢，你在為選舉在那叫什麼？」

侯友宜：好好做事

新北市長侯友宜被視為國民黨搶攻總統大位的熱門人選，多次被問到參選意願，都只低調回應會「侯侯做代誌」，次數多到連前台北市長柯文哲都知道使用時機，兩人受訪時還主動搶答，笑翻在場媒體。

朱立倫：要與羅智強魚死網破

2022九合一大選，藍營誓言六都拿下一半，由於現任市長、鄭文燦任期已屆8年、無法再連任，讓國民黨對拿下桃園勢在必得，但藍營當時在桃園的布局卻狀況連連，其中備受討論的就是國民黨主席電話逼退有意參選的羅智強風波。

羅智強原要宣布參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是以威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

王鴻薇：我老公愛我愛的要死

資深媒體人周玉蔻因指控前中國小姐張淑娟為蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞的女主角而挨告，現身北檢想道歉，卻與受託到場的王鴻薇唇槍舌戰，周玉蔻攻擊，「妳老公吃了10幾年的軟飯」，王鴻薇則反嗆，「我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？妳忌妒嗎？」互相叫罵長達約10分鐘。

韓國瑜：兇到木柵動物園老虎看到他都不敢叫

前高雄市長韓國瑜遭罷免後低調許久，選在九合一大選復出，替多為自家候選人站台，曾提到過去在議會上多次攻防的民進黨台北市議員王世堅，「兇到木柵動物園老虎看到他都不敢叫」。