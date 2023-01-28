「大陸這一省」民眾最愛去！　春節接待遊客超5000萬人

▲四川成都市為大陸旅遊熱門城市。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省文化和旅遊廳網站27日公布，2023年春節假期文化和旅遊市場情況。第三方大數據監測顯示，春節期間四川省共接待遊客5387.59萬人次，旅遊收入242.16億元（人民幣，下同），年增率分別增長24.73%、10.43%，此外，中國旅遊研究院專項監測數據顯示，2023年春節假期四川旅遊接待人數大陸第一。

據《觀察者網》報導，第三方大數據監測顯示，春節期間四川省共接待遊客5387.59萬人次，旅遊收入242.16億元，年增率分別增長24.73%、10.43%，分別恢復到2019年春節的89.73%、84.75%，兩項指標增幅均超過大陸平均水平。

四川省15家開放的5A級旅遊景區共接待遊客281.64萬人次，實現門票收入7778.58萬元，年增率分別增長46.7%、54.48%，分別恢復到2019年春節的95.01%、82.9%。

四川省743家A級旅遊景區，共接待遊客2960.34萬人次，實現門票收入30367.6萬元，年增率分別增長34.29%、55.1%，分別恢復到2019年春節的77.42%、75.57%。另外，省內圖書館、文化館、博物館共接待群眾397.34萬人次。

報導稱，春節連假，該省接待省外遊客人次占37.13%，其中，重慶、廣東遊客來川均超過250萬人次。

此外，大陸文化和旅遊部數據顯示，今年春節假期全國國內旅遊出遊3.08億人次，年增23.1%，已恢復至2019年同期的88.6%。旅遊收入方面，今年實現3758.43億元人民幣，年增30%，已恢復至2019年同期的73.1%。